Bryce Harper e Shohei Ohtani hanno vinto gli MVP Awards

Prezzo Porto e Shohai Othani Secondo la Baseball Writers’ Association of America, le rispettive leghe sono state nominate i giocatori di maggior valore. Questo è il secondo MVP della carriera di Harper, mentre Ohdani è il vincitore per la prima volta.

Harper ha guidato tutti i battitori (almeno 500 presenze al piatto) con la misurazione wRC + la scorsa stagione. La sua linea .309 / 429 / .615 è stata registrata a 70 punti percentuali al di sopra della media della lega. La stella di Phyllis è arrivata sesta nella National League con 35 fuoricampo e ha accelerato la lega con 42 doppi, portando alla migliore percentuale di lentezza della NL. Harper ha intrapreso diverse passeggiate su base annuale, portando a una seconda percentuale di base più alta nel circuito senior.

Sei volte All-Star è stato specificamente esteso. Nella seconda metà della stagione, Harper ha sbattuto la clip a 338/477 / .713, che lo ha anche aiutato a vincere il Silver Slugger Award nella sua seconda carriera. Harper non è stato particolarmente ben valutato in fase difensiva, ma quella pura abilità offensiva è stata sufficiente per prendere la corona. Questo tipo di stagione era senza dubbio nella sua mente quando Pills ha firmato il contratto da svincolato da $ 330 milioni da record. Sarà a Philadelphia fino al 2031 e la società e i fan possono aspettarsi ancora qualche stagione dalla futura Hall of Fame.

Harper è apparso in tutti i 30 voti e ha ricevuto 17 voti per il primo posto. Questo è stato sufficiente per farli uscire dalle Nazionali. Juan Choto E Patres’ Fernando Toddis Jr., Gli altri due finalisti NL. Choto ha registrato la linea a 313 / .465/ .534 e ha ricevuto sei voti per il primo posto dopo aver conquistato la lega con una percentuale di base. Mentre giocava la buona parte della stagione allo shortstop, Todd ha ottenuto i 42 migliori homer della lega e questa prestazione gli è valsa due voti per il primo posto. Interbase dei giganti Brandon Crawford E l’infielder di Nationals / Dodgers tornitore di alberi Gli altri giocatori che sono arrivati ​​primi sono stati sufficienti per finire rispettivamente quarto e quinto.

Il voto nell’American League ha fatto eco a gran parte della richiesta unanime di Ohtani per il premio. A differenza di quanto visto nelle recenti memorie è facile capire perché provenga da una stagione. Come battitore, il 27enne ha sbattuto contro la clip .257 / .372 / .592. Ha segnato 46 fuoricampo, un segno di ritardo Vladimir Guerrero Jr. e Salvador Perez In AL. Guerrero ha avuto la più alta percentuale di lentezza (di nuovo almeno 500 PA), Guerrero, Yuli Corriere, Yon Moncota e Giudice Aaron Ohtani è la prima squadra favorita in termini di percentuale di base.

Quel lavoro da solo sarebbe stato sufficiente per far votare Ohtani come MVP, ma i suoi contributi extra lo hanno reso una scelta facile per gli elettori. Dopo che gli infortuni nelle sue prime due stagioni di major league hanno limitato il suo carico di lavoro di lancio, Ohdani è stato in gran parte in buona salute nel 2021 e ha registrato 130 fotogrammi 1/3. Ha lanciato per un nono basso di 3,18 ERA su 64 AL Harlers con oltre 100 inning. Il tasso di sciopero di Ohdani del 29,3% era sesto nello stesso gruppo, mentre era quinto nella differenza di tasso di strikeout/camminata (21 punti percentuali) e sesto in SIERA (3,61). Fino al 2023 sarà controllato dalla giuria, anche se gli Angels vorranno creare un’estensione per mantenere la stella a due vie nell’ovile per il lungo periodo.

Sebbene la scena storica di Ohdani tolga la suspense alla fine, non si può dire che non ci siano concorrenti degni. Guerrero ha portato AL al secondo posto sia in base che in slugging. 29 elettori hanno messo Guerrero al secondo posto nel loro ballottaggio, seguito solo da Perez, che ha preso l’altro secondo posto. compagno di squadra di Guerrero con i Blue Jazz, semi di Marcus, Facilmente ha preso il terzo posto, seguito dal giudice e Carlos Corea.

scrutinio intero Risultati A disposizione.

Immagini per gentile concessione USA Today Sport.