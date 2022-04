La Guardia Costiera degli Stati Uniti in Louisiana ha smesso di cercare gli ultimi 3 giovani trovati sul fiume Mississippi.

I soccorritori stanno cercando un ragazzo di 15 anni e due ragazze di 14 e otto anni cadute in un fiume vicino al Crescent City Link Bridge. guardia Costiera Disse.

Le autorità non hanno detto come e perché i bambini sono entrati in acqua, ma Lo ha riferito la sussidiaria della CNN WDSU Secondo quanto riferito, una delle ragazze è caduta nel fiume e gli altri due bambini hanno cercato di salvarla.