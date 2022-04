La Norvegia arresta attivisti che bloccano la petroliera russa

OSLO (Reuters) – La polizia norvegese ha dichiarato di aver arrestato 20 attivisti di Greenpeace e Extinction Rebellion che lunedì hanno impedito a una petroliera russa di trasportare petrolio russo al terminal ExxonMobil.

Per protestare contro l’invasione russa dell’Ucraina, gli attivisti hanno ancorato il loro gommone rosso nella catena dell’ancora dell’Ust-Luga, ha detto Greenpeace, nel tentativo di impedirgli di scaricare circa 95.000 tonnellate di petrolio.

“Il petrolio non è solo la causa principale della crisi climatica, ma anche di guerre e conflitti. Sono rimasto scioccato dal fatto che la Norvegia serva da porto franco per il petrolio russo, che sappiamo finanzia la guerra di Putin”, ha affermato Frode Plame, capo di Greenpeace Norvegia .

Il gruppo ha chiesto al governo norvegese di vietare le importazioni di combustibili fossili russi e ha affermato ExxonMobil (XOM.N) L’unità Esso norvegese dovrebbe annullare qualsiasi contratto per tali importazioni dalla Russia a causa della sua invasione dell’Ucraina, che Mosca descrive come una “operazione militare speciale”.

La polizia norvegese in seguito ha detto che tutti gli attivisti erano stati rimossi dalla zona.

L’Ust Luga, registrato a Hong Kong, è attraccato fuori dal terminal petrolifero Esso a Slagen, a circa 70 chilometri (43 miglia) a sud della capitale, Oslo, secondo il tracker navale Marine Traffic.

Un portavoce della società ha detto a Reuters che Esso Norway aveva accettato di acquistare petrolio prima dell’inizio del conflitto e non aveva piani per ulteriori acquisti dalla Russia.

“Esso norvegese rispetta pienamente tutte le sanzioni imposte dalla Norvegia e sosteniamo gli sforzi internazionali coordinati per porre fine all’attacco russo non provocato”, ha affermato Esso in una dichiarazione via e-mail.

La società ha aggiunto che il carico della petroliera viene utilizzato per miscelare gasolio marino per il settore dei trasporti marittimi.

(Segnalazione: Terry Solsvik) Montaggio di Louise Heavens, David Goodman e Alexander Smith

