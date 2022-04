Assassin’s Creed Nexus per Oculus Quest 2 è la prima avventura VR della serie

Aggiornato il 25/4: Sono stati aggiunti i primi screenshot dell’elenco trapelato.

Cosa hai bisogno di sapere

Si dice che Assassin’s Creed VR per Quest 2 si chiamerà Assassin’s Creed Nexus.

I giocatori rievocheranno il ruolo di diversi famosi assassini del passato della serie.

Il gioco è composto da 16 missioni complete di tutte le meccaniche di gioco e stealth che ti aspetteresti dalla serie.

È passato un po’ di tempo dall’ultima volta che abbiamo sentito parlare di Assassin’s Creed VR, ma i primi leak sembrano esattamente come la gente aveva sperato. Si dice che il gioco si chiami Assassin’s Creed Nexus e consentirà letteralmente ai giocatori di vestire i panni di famosi assassini del passato della serie tra cui Ezio Auditore, Kassandra, Connor, Haytham e altri, secondo la fuga di notizie.

Tom Henderson da flagrante Dice di aver visto il gioco lui stesso e di aver ricevuto una descrizione di com’è indossare un visore VR e interpretare gli assassini preferiti da tutti nella lunga serie Ubisoft. Ubisoft ha pubblicato offerte di lavoro per Assassin’s Creed VR Torna a gennaio A causa della sua assenza da Programma di gioco Meta Quest All’inizio di questa settimana, il titolo probabilmente non sarebbe stato rilasciato prima del 2023 Oculus Quest 2 E forse un altro visore VR.

Poiché si tratta di un gioco di Assassin’s Creed, il gameplay consisterà nel correre il più furtivamente possibile, arrampicarsi a tuo piacimento e trovare modi unici per completare ogni missione. I giocatori potranno estendere le lame nascoste del loro killer premendo un pulsante e muovendo il polso. Uccisioni furtive appropriate porteranno all’eliminazione istantanea, mentre i tentativi falliti richiederanno ai giocatori di impegnarsi in scenari di combattimento più complessi, inclusi i combattimenti con la spada.

(Credito immagine: Ubisoft)

Henderson afferma che il gioco contiene 16 missioni e si dice che i giocatori siano in grado di esplorare il mondo, alla ricerca di tesori, porte chiuse e altre aree nascoste per trovare bottino e altre ricompense. Sarai anche in grado di scegliere i lucchetti, che dovrebbero fornire la potenza dell’interazione VR. Questo è tutto, ovviamente, oltre agli obiettivi principali che saranno sicuramente pieni di astuti omicidi, personaggi interessanti e intriganti punti della trama in più luoghi storici.

I giocatori navigheranno tramite i joystick della console o il teletrasporto standard, a seconda di quale sia più comodo per il giocatore. Dato che la furtività è una parte così importante del franchise, gli sviluppatori si sono assicurati che il teletrasporto avesse un senso dal modello stealth. Il teletrasporto è molto vicino al nemico e sicuramente ti sentiranno. Fortunatamente, se commetti un errore, sarai in grado di correre e nasconderti, o addirittura fare un atto di fede dagli edifici nei famigerati carri del fieno. Tutto sommato, sembra Shu-In a uno dei I migliori giochi di Quest 2 Inizio.

Scarica Mi sono imbattuto in un post di Reddit che includeva quelli che sembravano schermate trapelate del roster nel gioco, inclusa la menzione di una missione chiamata “La spada di Ezio” che si svolge in Italia nel 1509. Puoi trovare questo trailer di seguito.