Travon Walker è il nuovo favorito di Jaguar

La prima sorpresa è arrivata all’inizio della settimana del draft.

A tre giorni dalla fine del Draft NFL 2022 a Las Vegas, ci sono nuovi favoriti per passare al primo posto assoluto ai Jacksonville Jaguars: il guardalinee difensivo della Georgia Travon Walker.

A partire da lunedì mattina, Walker è stato il -150 ad essere la prima scelta nel draft del giovedì sul sito sportivo DraftKings, superando l’ex favorito, il corridore di cerchioni del Michigan Aidan Hutchinson.

Rapporti da Jacksonville di recente come la scorsa settimana lo hanno indicato La squadra è ancora esitante Chi sceglierebbero con la prima scelta? Tuttavia, molti addetti ai lavori, tra cui Lance Zierlein di The Athletic e Peter Schrager di NFL Media, hanno predetto Walker a Jags come il numero uno, citando la passione del direttore generale Trent Baalke per i giocatori con qualità fisiche d’élite.

Travon Walker esegue un trattino di 40 yard alla NFL Combine Getty Images

Trent Balkey, GM dei Jacksonville Jaguars Getty Images

Walker rientra sicuramente in questa categoria. A 6 piedi-5 e 272 libbre, Walker ha corso uno scatto di 40 yard che è durato 4,51 secondi ed è apparso in tutte le altre esercitazioni misurabili nella mietitrebbia.

Tuttavia, la sua produzione è molto indietro rispetto ad altri impulsi nella bozza. Ha avuto solo sei licenziamenti nel 2021, la sua unica stagione da giocatore a tempo pieno (apparendo in un totale di 29 partite in tre stagioni). Nel frattempo, Hutchinson ha avuto 14 sack la scorsa stagione per i Wolverines.

Scopri i migliori siti e app di scommesse sportive

Nell’edizione del lunedì di Mattinata di calcio nella colonna AmericaPeter King ha scritto di aver sentito di “aspettarsi una sorpresa” da Jacksonville – e ha ipotizzato che potrebbe significare che Walker sarebbe stato la scelta migliore. Vegas sembra certamente essere d’accordo.