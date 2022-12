FTX ha utilizzato $ 200 milioni di fondi dei clienti per il mio investimento legittimo

Sam Bankman-Fred, fondatore di FTX, se ne va dopo essere stato chiamato a New York City il 22 dicembre 2022. Ed Jones | AFP | Immagini Getty

di miliardi di dollari in depositi dei clienti scomparire Di FTX immediatamente, $ 200 milioni sono stati utilizzati per finanziare investimenti in due società, secondo la Securities and Exchange Commission, che Accusato Il fondatore Sam Bankman-Fried con “uno schema organizzato per frodare gli investitori azionari”. Da un’unità di FTX Ventures, la società di criptovaluta a marzo investire 100 milioni di dollari dentro Dave , una società di tecnologia finanziaria quotata in borsa due mesi fa tramite una società di acquisizione per scopi speciali. All’epoca, le società dissero che avrebbero “lavorato insieme per espandere l’ecosistema delle risorse digitali”. L’altro accordo a cui sembra si riferisse la SEC era un round di investimento da 100 milioni di dollari settembre per Laboratori Mistone, una società Web3. In totale, è stato di $ 300 milioni round di finanziamento che ha valutato Mysten a $ 2 miliardi e includeva la partecipazione di Base di monete Ventures, Binance Labs e il Crypto Fund di Andreessen Horowitz.

Mentre FTX Ventures ha condotto dozzine di transazioni, secondo PitchBook, gli investimenti di Mysten Labs e Dave sono stati gli unici due investimenti divulgati per un valore superiore a $ 100 milioni, sulla base dei documenti pubblicati. Financial Times, che ha analizzato il modo in cui la società ha investito 5,2 miliardi di dollari nell’attività. FTX Ventures è descritta nel suo comunicato stampa con Dave come un fondo di investimento da 2 miliardi di dollari. READ L'economista Mohamed El-Erian afferma che la maggior parte dell'inflazione "avrebbe potuto essere evitata" se la Fed avesse agito prima Bankman Fried, 30 anni, è stato accusato di un crimine commettendo una massiccia frode Dopo che FTX, che gli investitori privati ​​stimavano valesse 32 miliardi di dollari all’inizio di quest’anno, è entrato nel fallimento A novembre. Il tema principale delle accuse è il modo in cui Bankman-Fried ha trasferito denaro da FTX al suo hedge fund, Alameda Research, che ha poi utilizzato quel denaro per accordi e prestiti rischiosi. FTX Ventures fa presumibilmente parte di questo schema. Né Mysten né Dave sono stati collegati ad alcun presunto illecito all’interno dell’impero Bankman-Fried. Ma investimenti suono I primi esempi specifici di fondi dei clienti utilizzati da FTX e Bankman-Fried per il finanziamento di progetti. Mentre gli investigatori e gli avvocati di FTX cercano di monitorare il deflusso di fondi FTX, questi investimenti specifici e altri nel portafoglio di progetti da 5 miliardi di dollari attireranno un attento esame. Collegando esplicitamente i due investimenti da 100 milioni di dollari al denaro dei clienti, la SEC ha sollevato la possibilità che potessero essere possibilità di rimborso. Se i curatori fallimentari di FTX possono dimostrare che i fondi dei clienti hanno finanziato gli investimenti Bankman-Fried, possono procedere al recupero di tali fondi come parte di uno sforzo per recuperare i beni dei clienti. Un portavoce della Securities and Exchange Commission ha rifiutato di commentare. L’amministratore delegato di Dave, Jason Wilk, ha dichiarato alla CNBC che l’investimento di FTX in Dave è già programmato per essere rimborsato, con gli interessi, entro il 2026. dopo. Data. Quel trasferimento non è mai avvenuto, lasciando Dave con una responsabilità di $ 101,6 milioni, inclusi gli interessi, a FTX e a qualsiasi società successore, secondo Gli ultimi documenti SEC dell’azienda. READ Il Black Friday vede un basso numero di visitatori nei ranghi dei negozi al dettaglio