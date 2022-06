L’S&P 500 chiude il libro sulla sua più grande diapositiva nel primo semestre dal 1970

Un trader lavora alla New York Stock Exchange (NYSE) a New York City, USA, 22 giugno 2022. REUTERS/Brendan McDermid

La spesa al consumo negli Stati Uniti è aumentata moderatamente a maggio; L’inflazione rimane calda

Il Nasdaq ha registrato il suo più grande calo percentuale mai registrato nel periodo gennaio-giugno

Indici in ribasso: Dow 0,82%, Standard & Poor’s 0,88%, Nasdaq 1,33%

NEW YORK (Reuters) – Wall Street ha chiuso in ribasso giovedì, tagliando il traguardo per un mese e un trimestre cupi, segnando una triste pausa per l’S&P 500, la peggiore in più di mezzo secolo.

Tutti e tre i principali indici azionari statunitensi hanno chiuso il mese e il secondo trimestre in territorio negativo, con l’S&P 500 che ha registrato il più grande calo percentuale del primo semestre dal 1970.

Il Nasdaq ha visto il suo più grande calo percentuale mai registrato nel periodo gennaio-giugno, mentre il Dow Jones ha subito il suo più grande calo percentuale nella prima metà dal 1962.

Registrati ora per ottenere l’accesso illimitato e gratuito a Reuters.com Registrati

Tutti e tre gli indici hanno registrato il loro secondo calo trimestrale consecutivo. L’ultima volta che ciò è accaduto è stato nel 2015 per S&P e Dow e nel 2016 per il Nasdaq.

L’anno è iniziato con un picco di casi di COVID-19 dovuto alla variante Omicron. Poi è arrivata l’invasione russa dell’Ucraina, decenni di alta inflazione e forti aumenti dei tassi di interesse da parte della Federal Reserve, che hanno sollevato i timori di una possibile recessione. Leggi di più

“Durante l’anno c’è stato un tiro alla fune tra inflazione e rallentamento della crescita, bilanciando condizioni finanziarie inasprite per affrontare i problemi di inflazione, ma nel tentativo di evitare il panico totale”, ha affermato Paul Kim, CEO di Simplify ETFs a New York. “Penso che probabilmente siamo già in una recessione e l’unica domanda ora è quanto grave sarà la recessione?”

“Penso che sia molto improbabile che vedremo un atterraggio morbido”, ha aggiunto Kim.

I dati economici di giovedì hanno fatto ben poco per placare queste preoccupazioni. Il reddito disponibile per la spesa è diminuito, la spesa per consumi è rallentata, l’inflazione rimane alta e le richieste di disoccupazione sono in aumento. Leggi di più

“Stiamo iniziando a vedere un rallentamento nella spesa dei consumatori”, ha affermato Oliver Burch, vicepresidente senior di Wealthspire Advisors a New York. “Sembra che l’inflazione influisca negativamente sul consumatore medio e questo si traduca in profitti aziendali che alla fine guidano il mercato azionario”.

Il grafico seguente mostra la crescita annuale degli indicatori di inflazione core, che indicano tutti che, sebbene sembrino aver raggiunto il picco a marzo, continuano tutti a salire al di sopra dell’obiettivo medio annuo della Fed del 2%:

Media industriale del Dow Jones (.DJI) L’indice Standard & Poor’s 500 è sceso di 253,88 punti, o dello 0,82%, a 30.775,43 (.SPX) Ha perso 33,45 punti, o 0,88%, a 3785,38 punti, e il Nasdaq Composite (diciannovesimo) È sceso di 149,16 punti, o dell’1,33%, a 11.028,74 punti.

Otto degli 11 principali settori S&P hanno chiuso in ribasso, con i servizi di pubblica utilità (.SPLRCU) Guadagnatori ed energia leader (.SPNY) con la maggiore diminuzione percentuale.

Ma l’energia è stato solo il settore principale a guadagnare da inizio anno, sostenuto dall’aumento dei prezzi del greggio a causa delle preoccupazioni sull’offerta dovute al conflitto tra Russia e Ucraina.

I principali indici azionari sono scesi a giugno, con l’S&P 500 che ha registrato il più grande calo percentuale a giugno dalla crisi finanziaria.

La stagione dei report del secondo trimestre inizia tra diverse settimane e 130 società dell’S&P 500 hanno annunciato in precedenza. Di questi, 45 erano positivi e 77 negativi, risultando in un rapporto negativo/positivo di 1,7 più forte rispetto al primo trimestre ma più debole rispetto allo scorso anno, secondo i dati Refinitiv.

Le preoccupazioni per l’inflazione smorzeranno la domanda dei consumatori e minacceranno i margini di profitto, il che farà sì che i partecipanti al mercato ascoltino attentamente le indicazioni future.

Walgreens Boots Alliance, Inc (WBA.O) È sceso del 7,3% poiché il suo profitto trimestrale è crollato del 76%, influenzato dal suo accordo con gli oppioidi con la Florida e da un calo delle vendite nelle farmacie statunitensi a causa del crollo della domanda di vaccini COVID-19. Leggi di più

Le emissioni basse hanno superato le emissioni avanzate della Borsa di New York di 1,75 a 1; Sul Nasdaq, il rapporto è stato di 1,52 a 1 a favore di titoli in calo.

L’S&P 500 ha stabilito un nuovo massimo di 52 settimane e un nuovo minimo di 42; Il Nasdaq ha registrato 17 nuovi massimi e 367 nuovi minimi.

Il volume sulle borse statunitensi è stato di 12,58 miliardi di azioni rispetto a una media di 12,86 miliardi degli ultimi 20 giorni di negoziazione.

Registrati ora per ottenere l’accesso illimitato e gratuito a Reuters.com READ La Fed Powell dissipa i timori di recessione rifiutandosi di aumentare i tassi di interesse di 75 punti base Registrati

Lo riferisce Stephen Kolb. Segnalazioni aggiuntive di Shreyachi Sanyal e Amruta Khandekar a Bengaluru. Montaggio di David Gregorio

I nostri criteri: Principi di fiducia di Thomson Reuters.