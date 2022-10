‘Compra il mio profumo così posso acquistare Twitter’: Elon Musk fa appello a milioni di follower – Tesla (NASDAQ: TSLA), Twitter (NYSE: TWTR)

Elon Musk, CEO e fondatore Tesla Corporation TSLAlicenziato capelli bruciati Profumo prodotto e Ha detto Ha venduto oltre un milione di dollari di profumo il primo giorno.

L’autoproclamato “re della techno” ha un talento per la creazione di prodotti innovativi casuali: gli sforzi passati hanno incluso pantaloncini Tesla e una bottiglia di tequila ispirata al logo Tesla.

Musk ha twittato ai suoi 108 milioni di follower, molti dei quali potrebbe sostenere che siano robot, dicendo: “Per favore, compra il mio profumo, così posso comprare Twitter. “

Ora, siamo chiari, Musk probabilmente diffonderà quel ironico, sapendo che non c’è modo di vendere un profumo da 44 miliardi di dollari. Ma è un buon modo per commercializzare il prodotto.

Segui Musk su Twitter di dire“sarà effettivamente un prodotto malato” – presumiamo che non sia in qualche modo un prodotto malato.

Non importa quante bottiglie Musk vende per la sua nuova fragranza, la verità è che probabilmente dovrà vendere azioni Tesla per pagare Twitter Inc TWTR Affare.

