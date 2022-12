Le azioni chiudono poco cambiate dopo il forte rapporto sull’occupazione

Le azioni statunitensi hanno chiuso in modo contrastante dopo essere inciampate tra piccoli guadagni e perdite venerdì, poiché i dati sull’occupazione più forti del previsto hanno portato gli investitori a rivedere le aspettative su quando la Federal Reserve interromperà la sua campagna per aumentare i tassi di interesse.

ministro del Lavoro Rapporto mensile sui lavori di novembre Gli occupati hanno mostrato una crescita di 263.000 unità, superiore alle attese, mentre la disoccupazione è rimasta stabile al 3,7%. bloomberg Aspettatevi di stampare 200.000 per un mese.

Indice S&P 500 (^ Il gruppo salafita per la predicazione e il combattimento(in calo dello 0,1%, mentre il Dow Jones Industrial Average è diminuito)^ DJI) era elevato di tale margine. Tecnologia Nasdaq Heavy Composite (^ ix) è diminuito dello 0,2%. Tutte e tre le sessioni principali erano fuori dai minimi di oltre l’1% immediatamente dopo il rilascio.

“Un altro forte rapporto sull’occupazione e una maggiore crescita dei salari hanno confermato che il lavoro della Fed è tutt’altro che completo. Il livello dei tassi finali e per quanto tempo la Fed li manterrà”.

Nei mercati delle materie prime, l’Unione europea Prezzo tappo luce verde $ 60 Sul petrolio russo, per ridurre la tendenza al rialzo dei prezzi. Il West Texas Intermediate (WTI) ha chiuso in ribasso a circa 80 dollari al barile, ma ha guadagnato il 5% durante la settimana.

Le mosse di venerdì seguono una settimana per lo più ottimista per i mercati azionari, con il sentimento sollevato dalla segnalazione del presidente della Federal Reserve Jerome Powell Moderazione nel ritmo degli aumenti dei tassi di interessee la Cina sta allentando alcuni blocchi COVID a seguito di disordini sui controlli restrittivi dei virus.

Ma il rapporto sul lavoro sembrava intaccare i piani del mercato per un guadagno settimanale e un cosiddetto rally di Babbo Natale, poiché le azioni tendono a salire prima delle vacanze. Il numero di posti di lavoro superiore alle attese, così come la continua forte crescita dei salari, hanno fornito ulteriori segnali che la Fed continuerà la sua campagna per aumentare i tassi di interesse anche se rallenta il ritmo.

Per il mese, le azioni hanno avuto un inizio debole, con una chiusura mista sulle medie principali giovedì, il primo giorno di dicembre. Tuttavia, secondo Ryan Dietrick del Gruppo Carsonl’S&P 500 non ha maggiori probabilità di guadagnare rispetto a dicembre: l’indice di riferimento del mese ha guadagnato il 75% dal 1950.

Il segretario al Tesoro Janet Yellen ha dichiarato in una conferenza all’inizio di questa settimana a New York che il rapporto sull’occupazione è il punto dati più importante – oltre ai dati sull’inflazione – che i politici osservano nel determinare le decisioni monetarie mentre agiscono per ripristinare la stabilità dei prezzi.

“Il mercato del lavoro statunitense sta iniziando a mostrare i primi segni di cedimento, ma solo ai margini”, ha dichiarato venerdì Nicholas Colas di DataTrek in una newsletter via e-mail, definendo il rapporto sui lavori un “punto dati importante” da tenere d’occhio.

I banchieri centrali stanno limitando l’inasprimento del mercato del lavoro, spinto dall’eccessiva creazione di posti di lavoro, che ha esercitato una pressione al rialzo sui salari e contribuito all’aumento dei prezzi. Ma molti temono che lo slancio del mercato del lavoro che ha incoraggiato i funzionari a portare avanti gli aumenti dei tassi li indurrà a superarli e manderà l’economia statunitense in recessione.

Nel suo Economic Outlook 2023 all’inizio di quest’anno, Michael Jabin della Bank of America ha avvertito che lo slancio del mercato del lavoro potrebbe spingere il tasso sui fondi federali più in alto al 6%, anche con le previsioni della banca che richiedono un tasso finale del 5,00-5,25% entro Mayo. .

Mentre i numeri dei posti di lavoro hanno finora riflesso la resilienza nel quadro dell’occupazione negli Stati Uniti, gli economisti prevedono che la crescita dei posti di lavoro tenderà a diminuire a causa dell’impatto dei tassi di interesse più elevati. Bank of America prevede che il tasso di disoccupazione raggiunga il 5,5% nel 2023, mentre Morgan Stanley si aspetta il 4,3% e Goldman Sachs prevede un aumento di mezzo punto percentuale al 4,2%.

Alexandra Semenova è corrispondente di Yahoo Finance. Seguila su Twitter @dipendente

