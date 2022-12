Biden condanna l’antisemitismo dopo che Yi ha elogiato la cena post-Trump di Hitler

Il presidente Joe Biden ha denunciato l’antisemitismo e ha lanciato un velato colpo a Donald Trump pochi giorni dopo che l’ex presidente ha cenato con il rapper Yee, che ha recentemente fatto una serie di commenti antisemiti, e il nazionalista bianco Nick Fuentes.

“Voglio solo chiarire alcune cose”, ha scritto Biden venerdì sul suo account Twitter ufficiale. “L’Olocausto è avvenuto. Hitler era una figura satanica. Invece di dargli una piattaforma, i nostri leader politici dovrebbero gridare e rifiutare l’antisemitismo ovunque esso sia. Il silenzio è complicità”.

La lettera arriva il giorno dopo che il rapper, precedentemente noto come Kanye West, ha detto al teorico della cospirazione di destra Alex Jones “I love Hitler” durante un discorso antisemita sul programma Info War di Jones. Ho anche twittato una svastica nella stella di David, Il che ha portato a un commento da Twitter.

carta vincente, capofila Per la nomina presidenziale repubblicana del 2024, ha cenato la scorsa settimana con Ye e Fuentes nel suo club di Mar-a-Lago, suscitando una condanna diffusa. I commenti di Yee sono diventati più infiammatori dopo il pasto e Trump deve ancora rinnegare la sua relazione con il rapper.

“Amo il popolo ebraico, ma amo anche i nazisti”, ha detto Yee a Jones nello show, elogiando anche quello che vedeva come il contributo di Hitler alla società. Fuentes, che l’anno scorso è stato nominato suprematista bianco dal Dipartimento di Giustizia, è stato anche ospite dello spettacolo pieno di odio. Jones, un noto teorico della cospirazione, Fallimento personale archiviato Venerdì dopo una causa vinta dalle famiglie delle vittime del massacro della scuola elementare di Sandy Hook, che ha trascorso quasi un decennio definendo una bufala.

I commenti di Yee sono stati abbastanza offensivi per i repubblicani nella commissione giudiziaria della Camera Elimina un tweet Hanno pubblicato il 6 ottobre e diceva: “Kanye. Elon. Trump”. I membri del comitato si sono offesi per settimane dopo che il miliardario Elon Musk ha permesso a figure di destra precedentemente vietate, tra cui Trump e Yee, di unirsi a Twitter.

Ero di nuovo Avvio da Twitter Venerdì dopo ha pubblicato una foto di una svastica, un simbolo sinonimo di nazisti, all’interno della stella di David, un importante simbolo dell’ebraismo. Twitter ha sospeso l’account di Ye a ottobre, prima dell’acquisto di Musk, dopo che aveva pubblicato che “morirà 3 su JEWISH PEOPLE”. Musk ha annunciato che la società aveva ripristinato l’account di Ye il 20 novembre e ha accolto il rapper sulla piattaforma, twittando: “Non uccidere ciò che odi, salva ciò che ami”.

Il patrimonio netto di Yi è diminuito di Centinaia di milioni dollari dopo Adidas ha annunciato che stava terminando la sua partnership Con rapper e Gap, armadietto per i piedi Altri hanno affermato che non avrebbero più portato i suoi prodotti dopo un tweet antisemita in ottobre. Grande talento hollywoodiano CAA l’ha lasciato cadere anche come cliente. Tre settimane prima del suo tweet “Death con 3”, Ye ha suscitato polemiche – e lodi da parte di alcuni conservatori – per aver sfoggiato una maglietta “White Lives Matter” alla settimana della moda di Parigi.

La parte “il silenzio è complicità” del tweet di Biden è un chiaro colpo a Trump e ad altri eminenti repubblicani. Trump deve ancora condannare gli uomini con cui ha cenato a Mar-a-Lago e ha affermato di non sapere chi fosse il nazionalista bianco Fuentes.

I repubblicani, tra cui l’ex governatore del New Jersey Chris Christie e l’ex vicepresidente Mike Pence, hanno condannato la cena di Trump. Altri, tra cui l’ex segretario di Stato Mike Pompeo, hanno denunciato l’antisemitismo senza fare riferimento alla riunione di Trump.

Il leader della minoranza alla Camera Kevin McCarthy, che sta cercando di essere il prossimo presidente della Camera, ha detto martedì che non pensa che nessuno dovrebbe passare del tempo con Fuentes e che “non ha posto nel Partito Repubblicano”. McCarthy ha aggiunto: “Beh, condanno la sua ideologia. Non ha posto nella società. Niente affatto”.

Ma la maggior parte dei repubblicani ha evitato di criticare la cena. PBS News ha chiesto ai 57 rappresentanti repubblicani in carica di condannare l’incontro, la maggioranza Non ha risposto. Coloro che lo hanno deplorato, come McCarthy, hanno concentrato la loro rabbia su Fuentes piuttosto che su Trump.

ha dichiarato il Sen. Marco Rubio, R-Fla Politico Spera che Trump condanni Fuentes “perché lo so [Trump’s] Non antisemita. Posso dirtelo per il fatto che Trump non lo è, comunque [Fuentes is] Il male… solo una persona cattiva e cattiva. È un pagliaccio, cerca di legittimarsi stando vicino a un ex e forse futuro presidente”.

Il senatore Josh Hawley, R-M., ha detto a Politico che non avrebbe mangiato con Fuentes. Ma, ha aggiunto, “È un paese libero, [Trump] Può fare quello che vuole”.

Il governatore della Florida Ron DeSantis, visto come uno sfidante di Trump nel 2024, è rimasto particolarmente in silenzio sull’incontro, che ha avuto luogo nel suo stato d’origine.