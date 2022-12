Un video incredibile mostra una meteora che brilla nel cielo della Pennsylvania

Un nuovo video mostra il momento di un oggetto luminoso Il cielo di Pittsburgh era in fiamme Giovedì sera.

In una clip dalla telecamera del campanello, Phil Haddad ha catturato la luce intensa mentre puntava i riflettori su Pennsylvania City.

“Non twitto spesso, ma quando lo faccio è perché ho catturato una meteora sulla videocamera del mio campanello”.

L’ufficio locale del servizio meteorologico nazionale ha anche condiviso un video di quella che ha definito una “meteora/palla di fuoco”.

“Anche se non siamo specializzati in meteoriti (OK, meteoriti d’acqua, ma è diverso), molti hanno riferito Vedere una meteora/palla di fuoco che attraversa il cielo Sono le 19:33 di stasera”.

L’American Meteor Society ha dichiarato di aver ricevuto 830 segnalazioni di A Ho visto una palla di fuoco su diversi stati Venerdì.

Questi stati includono Georgia, Indiana, Kentucky, Maryland, Michigan, North Carolina, New York, Ohio, Pennsylvania, South Carolina, Tennessee, Virginia e West Virginia.