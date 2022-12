Mondiali in diretta: Serbia vs Svizzera e Brasile vs Camerun

28 novembre 2022, 13:00 ET 28 novembre 2022, 13:00 ET

DOHA, Qatar – Dopotutto, non è stato un problema del Brasile se Neymar ha saltato la seconda partita della sua nazionale ai Mondiali. Dopotutto, il Brasile ha ancora molte opzioni per segnare, probabilmente più di qualsiasi altra squadra del torneo. Ma le regole del calcio richiedono che la palla entri effettivamente in rete per un conteggio, e in 82 minuti agonizzanti e frustranti la schiera di talenti offensivi del Brasile non è riuscita a raggiungere questo obiettivo.

Richarlison manda a lato un tiro. Raven guardò il lato destro. Annullato per fuorigioco il gol di Vinicius Junior. Rodrygo si è fatto avanti, così come Bruno Guimarães, Anthony e Gabriel Jesus. niente.

Il brasiliano Casemiro ha segnato il primo gol durante una partita della fase a gironi della Coppa del Mondo tra Brasile e Svizzera. Il Brasile ha vinto 1-0. attribuito a lui… Thanasis Stavrakis/Associated Press

Quindi, con un’intera nazione che riduceva sistematicamente la propria fornitura di unghie, Casemiro era un solido centrocampista veterano, che è salito dalla sua posizione in profondità a centrocampo e ha svolto il lavoro da solo. Il gol che ha segnato, un tiro al volo dall’esterno del piede, è stato notevole ed è stato l’unico che il Brasile avrebbe segnato nella vittoria per 1-0 sulla Svizzera. Ma è stato sufficiente per un posto nella fase a eliminazione diretta con una partita d’anticipo, e per un paese la cui priorità numero uno è vincere – non importa quanto bene venga svolto il lavoro – nessuno in Brasile si è lamentato di chi l’ha segnato.

"Ovviamente ci manca un giocatore come Neymar", ha detto l'allenatore del Brasile Tite. "La squadra perde molto senza di lui. Ma abbiamo anche altri giocatori che possono fare il lavoro, come abbiamo visto oggi". Il risultato dovrebbe essere buono anche per la Svizzera. Ha soffocato e frustrato il Brasile per tutta la notte, e potrebbe ancora passare alla fase a eliminazione diretta con una vittoria o un pareggio contro la Serbia nell'ultima partita della fase a gironi. Ma lunedì non ha realizzato un solo tiro in porta, forse fortunata ad essere in una partita senza reti così vicina al completamento. Gli svizzeri sono addirittura andati in svantaggio di un punto, con un bel finale di Vinicius Junior dietro la linea difensiva svizzera al 64′, ma il Brasile era in posizione di fuorigioco prima del gol, quindi il VAR ha annullato. La partita è rimasta a reti inviolate, ma non per mancanza di tentativi. Tite era ormai alla ricerca di soluzioni. Rodrigo aveva appena sostituito Fred, il centrocampista che aveva sostituito l'infortunato Neymar (caviglia) nella rosa del Brasile, e nei successivi 10 minuti altri tre attaccanti si sono uniti e hanno continuato a cercare. "Sapevamo che non sarebbe stato facile, dovevamo essere pazienti", ha detto Casemiro. "Il nostro obiettivo numero uno era la progressione e l'abbiamo raggiunto". Il gol di Casemiro, quando finalmente è arrivato, è stato da ricordare. Si è alzato così velocemente, e così ben posizionato, che il portiere svizzero ha potuto solo guardarla passare mentre un uomo ammira un treno in corsa dalla banchina. Ma ha fatto il lavoro che è stato più di quanto gli attaccanti del Brasile potessero dire lunedì. Neymar, che ha saltato la partita di lunedì a causa di una caviglia gonfia nella prima partita del Brasile, tornerà abbastanza presto. Quando tornerà, sarà fortunato a segnare un gol buono come quello che per poco non è arrivato lunedì.