I Pokemon Scarlett e Violet Patch arrivano mentre Nintendo promette di prendere sul serio i problemi tecnici

I primi Pokémon Scarlet e Violet post-lancio sono arrivati ​​insieme alla promessa di Nintendo di prendere sul serio i problemi tecnici dei giochi.

Le note sulla patch sono state rilasciate in sito Nintendo Per la versione 1.1.0 di Pokémon Scarlet e Violet dicono che la musica interrotta durante le battaglie Elite Four e Top Champion è stata corretta, insieme a una vaga conferma che “sono state apportate altre correzioni selettive di bug”. La patch, ora disponibile, dà il via anche alle Battaglie Classificate della Stagione 1.

Nintendo si è anche impegnata a migliorare le prestazioni dei primi giochi Pokémon open world e si è scusata per vari problemi riscontrati nelle versioni di lancio.

“Comprendiamo che i giocatori potrebbero riscontrare problemi che incidono sulle prestazioni del gioco”, ha affermato Nintendo. “Il nostro obiettivo è sempre stato quello di offrire ai giocatori un’esperienza positiva con i nostri giochi e ci scusiamo per l’inconveniente. Prendiamo sul serio il feedback dei giocatori e lavoriamo per migliorare i giochi”.

Non dice quando arriveranno questi aggiornamenti, ma questa prima patch è stata rilasciata meno di due settimane dopo il lancio del gioco ed esattamente tre settimane dopo che è stata rilasciata come “Day 1 Patch” per quelli con le prime copie. Se Nintendo si attiene a una tendenza simile, potrebbe essere da metà a fine dicembre prima di vedere un altro aggiornamento per Pokémon Scarlet e Violet.

I problemi riscontrati finora includono un’esperienza PvE interrotta alla fine del gioco, uno stadio di battaglia truccato, problemi di duplicazione, uno strano modo di correre a velocità doppia e altro ancora.

Anche le scarse prestazioni sono state un fattore importante nella nostra recensione 6/10, come ha affermato IGN: “Il gameplay open-world di Pokemon Scarlett e Violet è un’ottima direzione per il futuro del franchise, ma questo cambiamento promettente è stato sabotato da molti. I modi in cui Scarlet e Violet si sentono incomplete Estremamente”.

Ryan Dinsdale è un giornalista freelance per IGN e redattore di notizie per il Regno Unito. Parlerà di The Witcher tutto il giorno.