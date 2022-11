La collezione d’arte del co-fondatore di Microsoft Paul Allen vende per 1,5 miliardi di dollari

Fornitori d’arte tengono un dipinto “La montagne Sainte-Victoire” di Paul Cézanne (stima su richiesta: oltre $ 120.000.000) durante una videochiamata per presentare i punti salienti della proprietà del filantropo e co-fondatore di Microsoft, Paul G. Allen a Londra in ottobre 14, 2022.

Christie’s ha venduto 60 opere della Collezione Paul G. Allen per 1,5 miliardi di dollari mercoledì sera, mentre i ricchi collezionisti di tutto il mondo si sono scrollati di dosso le preoccupazioni economiche e crittografiche per investire in opere d’arte commemorative.

Cinque dipinti hanno superato la soglia dei 100 milioni di dollari, incluso il Best Seller of the Night – “Les Poseuses, Ensemble” di Georges Seurat, venduto per 149,2 milioni di dollari. Molte opere sono state vendute tre o quattro volte le loro stime, con diversi artisti che hanno stabilito nuovi record d’asta, tra cui Vincent van Gogh, Edward Steichen e Gustav Klimt.

Le vendite totali di $ 1,506 miliardi hanno battuto il record precedente per la collezione più costosa mai messa all’asta, che la collezione di Harry e Linda Macklowe ha messo all’asta da Sotheby’s per $ 922 milioni. Le vendite totali di giovedì mattina di Allen aumenteranno ulteriormente, quando altri 95 articoli andranno all’asta.

L’ondata di vendite a otto e nove cifre ha indicato che i ricchi globali vedevano ancora il capolavoro come una copertura contro l’inflazione e forse una riserva di valore più sicura rispetto alle azioni e alle criptovalute sempre più volatili. La vendita è arrivata lo stesso giorno in cui è arrivata Il Dow è sceso di oltre 600 punti E il Bitcoin scende al livello più basso da novembre 2020.

La collezione di Paul Allen, il defunto co-fondatore di Microsoft, era un tesoro di capolavori che abbracciavano 500 anni. Tutti i proventi andranno in beneficenza, con Allen che firma il Giving Pledge promettendo di lasciare almeno metà della sua fortuna in beneficenza.

Anche l’occhio zelante di Allen per le grandi arti ha fatto investimenti significativi. Gustav Klimt ha acquistato “Birch Forest” per $ 40 milioni nel 2006 e ha venduto mercoledì per $ 104 milioni.