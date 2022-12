Biden firma la legge per fermare lo sciopero ferroviario nazionale

La mossa costringe le aziende ei loro lavoratori a rispettare un accordo provvisorio raggiunto a settembre. Tale accordo include un aumento del 24% della retribuzione in cinque anni, una maggiore flessibilità degli orari e un giorno di ferie retribuito aggiuntivo. In mancanza di un congedo per malattia retribuito, molti sindacati ferroviari lo hanno rifiutato.

Comprendere i colloqui sul lavoro ferroviario Carta 1 di 5 Impedisce lo spegnimento. Il Casa E Senato I treni merci in rapido movimento e bloccati hanno votato per imporre un contratto di lavoro tra le aziende e i loro lavoratori per evitare uno sciopero dei treni durante le vacanze che potrebbe influire sulle spedizioni in tutto il paese. Ecco cosa devi sapere: Perché i dipendenti delle ferrovie minacciano di scioperare? I sindacati che rappresentano decine di migliaia di lavoratori delle ferrovie hanno dichiarato: Avevano programmato di scioperare Se non viene raggiunto un contratto di lavoro con le aziende che li impiegano. I lavoratori sono spesso preoccupati per i loro orari frenetici e imprevedibili, che rendono difficile partecipare a appuntamenti medici o eventi familiari. Cosa c'era in quel piano? In base a tale accordo, sono inclusi nuovi contratti Aumento salariale del 24%. Pagamento di $ 11.000 in cinque anni e previa approvazione. I lavoratori avranno anche un giorno di ferie retribuito extra e la possibilità di partecipare agli appuntamenti medici senza penalità. Qual è la posta in gioco per l'economia? Il trasporto ferroviario lo è Al centro della catena di fornitura globale. Lo sciopero taglierebbe il flusso di beni vitali all'interno degli Stati Uniti e con i partner commerciali stranieri. Nel frattempo, le interruzioni nel trasporto ferroviario di greggio, benzina e diesel faranno salire i prezzi del gas e alimenteranno ulteriormente l'inflazione.

“So che questo sarà un voto difficile per i membri di entrambi i partiti”, ha detto il sig. Biden ha detto. “È stato difficile per me. Ma all’epoca era la cosa giusta da fare. Salvare posti di lavoro”.

I Democratici al Senato, sotto la pressione dei progressisti, hanno tentato senza successo di spingere per più tempo compensativo per i lavoratori. House approva la misura per aggiungere sette giorni di congedo medico retribuito all’accordo. Era Ha perso 52 a 43Non è riuscito a ottenere i 60 voti necessari per passare e ha spinto molti senatori liberali a opporsi del tutto all’accordo.

Il dipartimento dei trasporti dell’AFL-CIO ha criticato i membri del Congresso per non aver votato a favore della misura del congedo fantasma della Camera.

“A causa loro, il presidente Biden oggi non ha potuto firmare una risoluzione che garantisca sette giorni di congedo per malattia retribuito per tutti i lavoratori delle ferrovie”, hanno affermato in una dichiarazione congiunta Greg Regan e Shari Semelsberger, presidente e segretario-tesoriere del Transportation Union Committee. Rapporto. “Anche se siamo delusi, non siamo sconfitti”.