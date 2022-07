IN DIRETTA: Boris Johnson combatte per la sopravvivenza; 2 Ministri del Gabinetto del Regno Unito si dimettono

Il legislatore britannico Chris Pincher alla riunione dell’Unione europea a Bruxelles nel 2020, quando era ministro degli Esteri. debito… Thierry Monas/Getty Images

Quando un membro poco conosciuto del parlamento britannico si è ubriacato in un club esclusivo la scorsa settimana e poi è barcollato in una calda notte londinese, pochi avrebbero pensato che avrebbe gettato il governo allo sbando e minacciato la leadership del primo ministro Boris Johnson.

L’alcol e le serate fuori sono raramente estranei nella politica britannica, quindi le azioni di Chris Fincher avrebbero potuto facilmente passare inosservate.

Ma una settimana dopo, uno scandalo in corso travolse Mr. Il governo Johnson ha messo in netto rilievo i tre problemi fondamentali che deve affrontare: competenza, fiducia e, soprattutto, fede.

Martedì, il Cancelliere dello Scacchiere Rishi Sunak e il Segretario alla Salute Sajid Javid hanno entrambi affermato che il sig. Lasciare il governo in lettere a Johnson ha velato leggermente la fiducia nella sua leadership.

Il 52enne parlamentare di Tamworth nelle Midlands, Mr. Pincher, tuttavia, non ha quasi un profilo nazionale. Ma nella politica britannica è Mr. Si è guadagnato la reputazione di fedele lealista di Johnson ed esperto nell’arte di convincere altri legislatori conservatori a votare attraverso gli affari del governo. Per queste qualità, il sig. Johnson lo ha nominato sottosegretario nel 2019 e poi, a febbraio, vice frustino incaricato di organizzare gli affari del governo.

In quest’ultimo compito, dicono i suoi colleghi, è stato insolitamente efficiente, aiutando a organizzare un’operazione radar soprannominata almeno da alcuni. “Operazione Salva Big Dog” Questo è il sig. Johnson è sopravvissuto il mese scorso, anche se per breve tempo. Un voto di fiducia dai suoi colleghi in Parlamento.

Ma c’era un problema. Sig. Fincher ha precedentemente ricoperto l’incarico di frusta, ma è stato costretto a ritirarsi nel 2017 dopo essere stato accusato di aver fatto un passaggio indesiderato all’ex vogatore professionista Alex Storey, un attivista conservatore. Nel 2019 il signor Pincher, che lavorava al Foreign Office, è stato accusato di comportamento inappropriato.

Sig. L’attuale crisi è dovuta alla decisione di riportare Johnson al governo.

Mercoledì scorso il sig. Pincher ha partecipato. È accusato di aver fustigato due persone mentre era lì. Testimoni oculari hanno detto che era così ubriaco che lo hanno portato su un taxi.

Il giorno dopo, sconsolato, scrisse sul taccuino della Camera dei Comuni al sig. Ha scritto una lettera a Johnson annunciando le sue dimissioni da vice Whip. “Ho bevuto troppo ieri sera”, ha detto. “Ho messo in imbarazzo me stesso e gli altri, e questa è l’ultima cosa che voglio fare, e per questo chiedo scusa a te e alle persone coinvolte”.

Non è la fine. Sig. Il governo ha insistito per giorni sul fatto che Johnson non fosse a conoscenza delle precedenti accuse, ma è emerso che era a conoscenza della denuncia del 2019 e il signor Pincher era ancora nominato vice frusta. Simon MacDonald, un ex alto funzionario del Ministero degli Esteri, ha pubblicato martedì una lettera pubblica accusando Downing Street di distorcere i fatti.

I legislatori dell’opposizione hanno chiesto le dimissioni di Pincher dal Parlamento. In interviste radiofoniche e televisive il sig. I ministri del governo inviati a difendere la gestione della questione da parte di Johnson sembravano a disagio.

In tutto questo, il sig. Pincher ha evitato le luci della ribalta ed è rimasto in silenzio, negando le accuse probatorie contro di lui.