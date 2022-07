Le spedizioni di Tesla sono diminuite del 18% nel secondo trimestre del 2022

Dopo diversi trimestri di crescita impressionante, Tesla sta iniziando a sentire il colpo. La casa automobilistica statunitense ha annunciato sabato di aver prodotto solo 258.580 veicoli elettrici tra aprile e giugno e di aver consegnato solo 254.695 veicoli.

In confronto, è stata in grado di costruire 305.407 veicoli elettrici e di consegnarne 291.189 nei primi tre mesi del 2022. Tuttavia, afferma di aver prodotto più auto nel giugno 2022 rispetto a qualsiasi mese precedente della sua storia.

Una ripartizione dettagliata dei risultati di questo trimestre è prevista per il 20 luglio, il che metterebbe in evidenza le affermazioni del CEO Elon Musk secondo cui i nuovi stabilimenti dell’azienda a Berlino e in Texas sono “Forni a gettoni gigantiTesla costa miliardi.

Per ora, l’azienda afferma solo che il calo del 18%, trimestre su trimestre, è dovuto a “sfide continue della catena di approvvigionamento e chiusure di fabbriche al di fuori del nostro controllo”. A differenza della sua lotta con la contea di Alameda, in California, nel 2020Musk non ha evitato né intrapreso alcuna azione legale quando le autorità cinesi hanno imposto controlli sulla salute pubblica Fabbrica Tesla chiusa a Shanghai a causa dell’aumento dei casi di COVID-19.