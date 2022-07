Travis Scott ferma la festa del 4 luglio a Coney Island dopo che i partecipanti alla festa sono rimasti pericolosamente appesi al traliccio

Dieci persone sono morte venerdì al Travis Scott Music Festival di Houston, in Texas, e l’età delle vittime variava dai 9 ai 27 anni.

John Hilgert, 14 anni

John Hilgert, 14 anni

John Hilgert, di Hunters Creek Village, è stato identificato come uno dei morti durante la cerimonia di sabato dai funzionari della Memorial High School, dove era una matricola.

Hilgert ha partecipato alla festa di venerdì con il suo amico di lunga data Robbie Hendrix, 15 anni.

La madre di Henrdix, Tracy Faulkner, ha comprato a suo figlio un biglietto per il suo compleanno e “finalmente si rammarica della decisione”.

“Tutto quella notte è stata una tragedia”, ha detto Faulkner. Cronaca di Houston. “Erano nello stesso posto alla stessa ora e uno è tornato a casa e l’altro non lo vedremo mai”.

Ha detto che Hilgrit e Hendrix si conoscevano da anni e giocavano a calcio insieme.

John era un bravo studente, atleta e molto educato. Era il giovane più dolce e intelligente.

Briana Rodriguez, 16 anni

Briana Rodriguez, 16 anni

Briana Rodriguez era una ballerina e debuttante del liceo. Sabato, la sua famiglia ha confermato che era una delle otto vittime morte.

Un account GoFundMe creato dalla sua famiglia l’ha descritta come una “bella e vivace sedicenne”.

La danza era la sua passione e ora sta ballando fino alle porte perlacee del paradiso.

Jacob Yurink, 20 anni

Jacob Eurnick ha assistito al concerto con il suo migliore amico Franco Patino quando sono stati investiti a morte. La coppia è cresciuta nella stessa città di Naperville, Illinois.

Un’amica, di nome Anna Lisa Marie, è rimasta sconvolta dalla morte di Goernik, che studiava arte e media alla Southern Illinois University, e si è recata a Houston con Patino per festeggiare il compleanno di Gorenick.

“Ho perso ogni rispetto per Travis Scott”, ha scritto su Twitter.

Quello che è successo è stato assolutamente disgustoso. RIP a tutti coloro che hanno perso la vita. Per Jacob Jurinek, a Baby mancherai. Grazie per tutte le risate.

Le mie condoglianze a tutte le famiglie che hanno perso la vita.

Altre vittime includono lo studente dell’Università di Dayton Franco Patino (a destra), 21 anni, che stava partecipando all’evento con il suo caro amico, il ventenne Jacob Gorinick, quando entrambi sono stati investiti a morte. READ Sinossi di "This Is Us": Stagione 6, Episodio 13 - Il secondo matrimonio di Kate

Franco Patino, 21

L’Università di Dayton ha confermato a DailyMail.com che lo studente Franco Patino di Naperville, Illinois, ha assistito al concerto di venerdì a Houston.

Il maggiore in tecnologia di ingegneria meccanica ha partecipato a diverse materie extracurriculari nel campus e, più recentemente, ha lavorato in una cooperativa a Mason, Ohio.

Il presidente dell’Università Eric F. Spina ha esteso le sue condoglianze e le sue preghiere ai cari di Patino e alla comunità del campus.

Anche la confraternita di Patino, Alpha Psi Lambda, ha espresso le sue condoglianze ai suoi amici e alla sua famiglia.

“È con un cuore molto triste, Alpha Psi Lambda National, Inc., condivide che nostro fratello, Franco ‘Cuauhocelotl’ Patino, si è trasferito a Omega Chapter”, ha scritto l’organizzazione su Facebook.

Le nostre condoglianze vanno alla sua famiglia, ai suoi amici, ad Alpha No Chapelle e a tutti gli altri coinvolti in questa perdita. Spero che la sua memoria sia eterna.

L’anziano del college è entrato a far parte del ramo della confraternita dell’Università di Dayton l’anno scorso.

Patino (a sinistra) e Gorenick sono cresciuti nella stessa città dell’Illinois ed erano buoni amici

Axel Acosta, 21

Edgar Acosta lunedì ha tenuto una conferenza stampa con l’avvocato del Texas Tony Busby per annunciare che è stata intentata una causa per la morte di suo figlio, Axel Acosta, che ha viaggiato da Washington per partecipare al festival, il suo primo concerto.

Axel Acosta, 21

“Hanno bisogno di cambiare le cose in questo tipo di eventi”, ha detto.

Oggi sono stato io. Ho perso mio figlio. Potevi essere tu, disse Acosta.

Quando mandi tuo figlio a divertirti, perché qualcun altro non sta facendo la cosa giusta… non so di poterlo spiegare. Garanzia corretta.

“Perché non è la prima volta che partecipa a grandi eventi, vero?

Puoi andare a Disneyland e divertirti. Puoi andare a baseball e divertirti. Perché hanno la giusta sicurezza, le persone giuste e alcune persone che aiutano i feriti.

‘difficile da spiegare.’

Rodolfo Rudi Peña, 23

Peña, di Laredo, in Texas, è morta per arresto cardiaco dopo essere stata colpita nello show.

Era un assistente medico e specialista in giustizia penale con l’aspirazione a diventare un modello e sogna di diventare un giorno un agente della pattuglia di frontiera degli Stati Uniti.

“Quello che è successo lo scorso fine settimana è una diretta conseguenza di ciò che accade quando la ricerca del guadagno finanziario e della fama ha la precedenza sulla protezione di vite innocenti”, ha affermato in una nota lo studio legale Al Maraz, che rappresenta Binas.

È una testimonianza dello stato attuale degli eventi dal vivo e dell’avidità che prevale nel settore.

Nessuno dovrebbe sentirsi insicuro quando si gode qualcosa che ama, e sfortunatamente è esattamente quello che è successo.

Ci impegniamo a lavorare diligentemente e responsabilmente per portare giustizia alla famiglia Peña e a tutte le persone colpite, e non ci fermeremo finché queste voci non saranno ascoltate forte e chiara.

Riterremo responsabili le parti responsabili e lotteremo per garantire che qualcosa di positivo esca da questo disastro assoluto. Qualcosa deve cambiare. Qualcosa cambierà.

Rodolfo Rudi Peña, 23

Madison Dubisky, 23 anni

Madison Dubisky di Cypress, in Texas, è stata l’ottava e ultima vittima identificata lunedì.

Un’ex studentessa di Ole Miss è stata strappata a suo fratello Ty, che ha cercato di portarla in salvo, con un’impennata improvvisa ed è scomparsa tra la folla.

Dubisky ha studiato all’Università del Mississippi tra il 2016 e il 2017 e ha lavorato in pubblicità e marketing. Ha frequentato la Cy-Fair High School, dove ha fatto il tifo per l’università ed è membro della National Charitable Association, un’organizzazione di servizio alla comunità per le madri e le loro figlie nelle scuole medie e superiori.

Gli amici hanno detto che sua madre, Michelle, era la sua migliore amica e che era molto legata a Tay, che si è laureata alla Cy-Fair nel 2019.

Madison Dubisky, 23 anni

Paige danese, 27 anni

Basil Mirza Beck è andato su Facebook sabato per annunciare la morte di suo fratello Danesh Paige, anche lui su Astroworld.

“Mio fratello è stato ucciso in questo terribile evento che è stato mal gestito e sotto la supervisione di queste persone terribili”, ha scritto Paige.

La gente è stata investita, camminata e calpestata. Mio fratello ha cercato di salvare la cognata di mio marito da questi atti orribili a cui sono stato sottoposto durante l’operazione in cui ha perso la vita.

Ha descritto la danese Paige come un’anima bellissima che mette tutti prima di sé.

Ieri sera ha mostrato il suo coraggio per salvare la moglie di mio fratello da quelle cose orribili che venivano fatte. Ho perso le parole e sono veramente scioccato da questo evento.

Io c’ero e non potevo salvare mio fratello. La gente picchiava e spingeva e non gli importava della vita di nessuno.

Paige ha anche accusato il rapper di creare caos “invitando le persone sul palco a saltare tra il pubblico” e “non interrompendo lo spettacolo”.

Beck ha avvertito che questa non è la fine. Io e la mia famiglia faremo di tutto per assicurarci che sia assicurato alla giustizia. “

Paige danese, 27 anni

Bharti Shahani, 22

Bharti Shahani, un anziano della Texas A&M University, è morto per le ferite riportate all’Astroworld.

Shahani, una studentessa della Texas A&M University, ha riportato gravi ferite all’Astroworld ed era su un ventilatore allo Houston Methodist Hospital, dove è stata trasferita dopo il concerto.

È stata dichiarata cerebralmente morta e poco dopo rimossa dal ventilatore. È stata la nona persona a morire tra la folla.

La sua famiglia ha detto che era il primo festival a cui Shahani avesse mai partecipato.

“Bharti era una stella splendente nella comunità”, ha detto l’avvocato della sua famiglia, James Lassetier.

Sorella, figlia e studentessa universitaria di successo, stava per laurearsi alla Texas A&M University con voti alti e alti.

Esdra Blount, 9

Blount è stata la decima – e la più giovane – persona a morire per le ferite riportate all’Astroworld.

Era stato investito al concerto, messo in coma medico ed era stato in vita per una settimana prima di morire per le ferite riportate.

Il ragazzino ha trascorso il concerto seduto sulle spalle di suo padre, Triston Blount.

Triston è svenuto per mancanza di ossigeno e, una volta ripreso conoscenza, non siamo stati in grado di localizzare suo figlio.

Quando la coppia si è riunita, Blount aveva avuto un gonfiore al cervello e “traumi a quasi tutti gli organi”.