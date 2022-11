McCarthy condanna Nick Fuentes, smette di incolpare Trump

Sig. McCarthy, al contrario, ha affermato che Mr. La riluttanza di Trump a criticare lo ha reso riluttante a condannare apertamente i membri del suo partito che hanno legami con estremisti di destra, specialmente in un momento in cui sta affrontando un’insurrezione a destra. La sua campagna per diventare portavoce è stata ostacolata.

Nei ranghi repubblicani, in particolare Mr. Per la prima volta il sig. McCarthy ha lottato. Metti insieme il rally perfetto a Charlottesville, in Virginia, nel 2017 e fuori dal Campidoglio degli Stati Uniti il ​​6 gennaio 2021. Ha anche avvertito che il Paese sta perdendo “il suo nucleo demografico bianco”.

A febbraio, i rappresentanti Marjorie Taylor Green della Georgia e Paul Kosar dell’Arizona hanno chiamato Mr. Dopo essere apparso all’annuale raduno per la supremazia bianca di Fuentes, Mr. McCarthy ha rilasciato un raro rimprovero pubblico alla coppia, definendo il loro comportamento “spaventoso e sbagliato”.

“Il partito non deve essere associato all’antisemitismo in nessun momento e in nessun luogo”, ha affermato il sig. McCarthy disse all’epoca, Mr. Dopo che Fuentes ha elogiato Adolf Hitler come “inaccettabile”, la signora Green ha definito la sua incapacità di lasciare il palco.

Né la signora Green né il signor Kosar hanno ricevuto alcuna condanna, e la signora Green si è vantata che il signor McCarthy, che sostiene come relatore, darà un potente contributo al nuovo Congresso. Sig. Kozar ha già partecipato alla conferenza America First come relatore principale. E sulla sua carta intestata ufficiale all’FBI Mr. Fuentes ha scritto che gli è stato vietato di volare e ha protestato contro la presunta azione.

Martedì i legislatori alla Casa Bianca hanno affermato che Mr. Alla domanda sulla sua relazione con Fuentes, il sig. Verde, compreso Mr. “Lo ha rimproverato”, ha detto McCarthy.

La signora Green non l’aveva fatto pubblicamente fino a martedì, quando un giornalista di “PBS NewsHour” ha twittato che il sig. ha indicato che non è stata emessa alcuna censura nei confronti di Fuentes. Sig. Pochi giorni dopo aver parlato alla conferenza di Fuentes, ha detto a CBS News: “Non conosco Nick Fuentes. Non l’ho mai sentito parlare. Non ho mai visto un solo video. Non so quale sia il suo punto, quindi non sono d’accordo con nulla di controverso.