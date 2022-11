Astronave cinese con 3 banchine con stazione spaziale

PECHINO (AP) – Tre astronauti cinesi hanno attraccato mercoledì presto alla stazione spaziale del loro paese, dove nidificano per diversi giorni con l’equipaggio di tre uomini già a bordo ed espanderanno la struttura fino alle sue dimensioni complete.

L’attracco alla stazione di Tiangong è avvenuto alle 5:42 di mercoledì, circa 6 ore e mezza dopo che la navicella spaziale Shenzhou-15 è esplosa in cima a un razzo vettore Long March-2F dal Jiuquan Satellite Launch Center martedì notte.

La missione di sei mesi, comandata da Fei Junlong e con equipaggio Deng Qingming e Zhang Lu, sarà l’ultima nella fase di costruzione della stazione, secondo l’agenzia spaziale cinese con equipaggio. La terza e ultima unità della stazione attraccò Con la stazione lanciata all’inizio di questo mese, è uno degli ultimi passi negli sforzi della Cina per mantenere una presenza permanente dell’equipaggio in orbita .

L’equipaggio dello Shenzhou-15 trascorrerà diversi giorni lavorando con l’attuale equipaggio di 3 uomini alla stazione di Tiangong, che poi tornerà sulla Terra dopo la loro missione di sei mesi.

Il 57enne Fei è un veterano della missione di quattro giorni Shenzhou 6 del 2005, la seconda volta che la Cina ha inviato una persona nello spazio. Deng e Zhang fanno il loro primo volo spaziale.

La stazione si è ora espansa alla sua dimensione massima, con tre moduli e tre veicoli spaziali collegati per una massa totale di quasi 100 tonnellate.

Tiangong può ospitare sei astronauti alla volta e la consegna richiederà circa una settimana. Questo ha segnato la prima orbita orbitale dell’equipaggio.

La Cina non ha ancora detto quali lavori aggiuntivi saranno necessari per completare la stazione. L’anno prossimo prevede di lanciare il telescopio spaziale Xuntian, che, pur non facendo parte di Tiangong, orbiterà in sequenza con la stazione e potrà attraccarvi occasionalmente per la manutenzione.

Senza il veicolo spaziale attaccato, la stazione cinese pesa circa 66 tonnellate, una frazione della Stazione Spaziale Internazionale, che ha lanciato il suo primo modulo nel 1998 e pesa circa 465 tonnellate.

Con una durata di 10-15 anni, Tiangong potrebbe un giorno essere l’unica stazione spaziale ancora in piedi e operativa se la ISS si ritirerà nei prossimi anni come previsto.

Sebbene il programma spaziale cinese con equipaggio sia ufficialmente iniziato tre decenni fa quest’anno, in realtà è iniziato nel 2003, quando la Cina è diventata solo il terzo paese dopo Stati Uniti e Russia a inviare un essere umano nello spazio utilizzando le proprie risorse.

Il programma è gestito dall’ala militare del Partito Comunista al governo, l’Esercito Popolare di Liberazione, ed è andato quasi interamente senza sostegno esterno. Gli Stati Uniti hanno escluso la Cina dalla Stazione Spaziale Internazionale A causa dei legami militari del suo programma, tuttavia, la Cina si è impegnata in una cooperazione limitata con le agenzie spaziali di altre nazioni.

Anche la Cina ha avuto importanti successi senza pilota: il suo rover Yutu 2 è stato il primo ad esplorare il lato lontano e sconosciuto della Luna.

La sonda cinese Chang’e 5 ha anche restituito le rocce lunari sulla Terra nel dicembre 2020 per la prima volta dagli anni ’70, e un altro rover cinese sta cercando prove della vita su Marte.

I funzionari hanno riferito di aver studiato un’ultima missione con equipaggio sulla luna, sebbene non sia stata fornita alcuna cronologia, anche se la NASA continua il suo programma di esplorazione lunare Artemis che mira a inviare quattro astronauti intorno alla luna nel 2024 e far atterrare gli esseri umani già nel 2025.

Pur funzionando senza intoppi per la maggior parte, il programma spaziale cinese ha anche generato polemiche. Pechino ha ignorato le lamentele secondo cui avrebbe permesso agli stadi missilistici di cadere a terra incustoditi Dopo che la NASA l’ha accusata di “non aver rispettato gli standard responsabili in materia di detriti spaziali”. In questo caso, parti di un missile cinese sono cadute nell’Oceano Indiano.

Si dice anche che la Cina stia sviluppando un aereo spaziale top-secret e le sue maggiori capacità spaziali sono presenti nell’ultima strategia di difesa del Pentagono, secondo cui il programma era una componente dell ‘”approccio globale della Cina alla guerra congiunta”.