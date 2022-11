Le migliori offerte Xbox Cyber ​​​​Monday ancora attive

Il Black Friday potrebbe essere arrivato e passato, ma se ti sei perso il grande giorno stesso, non preoccuparti. I risparmi durano fino al Cyber ​​​​Monday, quindi possiamo ancora dire che abbiamo delle fantastiche offerte Xbox da offrirti. Rivenditori come Best Buy, Amazon, Walmart e GameStop stanno prendendo il Cyber ​​​​Monday piuttosto duramente e con Xbox al secondo posto per le vendite di ottobre 2022, ci sono sempre più console Xbox nelle case delle persone che mai. C’è molto da approfondire, quindi entriamoci dentro.

Sai solo che la stagione dell’usato è qui quando puoi ottenere un grande sconto su Xbox Series S insieme a molte offerte di videogiochi del Cyber ​​​​Monday 2022 e persino alcune fantastiche offerte per PS5 e PlayStation se vuoi fraternizzare anche con il nemico ( sto scherzando, gioca in sicurezza). Vedi sotto per le migliori offerte Xbox del Cyber ​​​​Monday e assicurati di seguirle @dipendente su Twitter per ulteriori aggiornamenti.

TL; DR – Le migliori offerte del Cyber ​​Monday per Xbox

Controller Xbox ancora $ 39,99 su Amazon (risparmia $ 25)

Alcune console Xbox sono ancora in vendita su Amazon in questo momento, con i gamepad rossi, bianchi e neri a soli $ 39,99. Questa sarà probabilmente la tua ultima possibilità di ottenere console con uno sconto quest’anno.

Le migliori offerte per console Xbox Cyber ​​Monday

Probabilmente il miglior affare che vedremo quando si tratta di console “nuova generazione” questo Cyber ​​​​Monday è l’affare su Xbox Series S Holiday Edition.Ora puoi ottenere $ 50 di sconto sulla Xbox Series S premium e prepararti per uno dei migliori anni finora Xbox nel 2023.

Walmart offre anche un accordo per Xbox Series S che ti offre una console Xbox di riserva. Anche con la console aggiuntiva, il prezzo è inferiore al prezzo consigliato della serie S quando non è la stagione dello shopping natalizio, quindi questo è un altro ottimo affare. Ricorda, giochi come Starfield e Redfall arriveranno su Xbox Series S il prossimo anno e puoi giocarli tutti con Game Pass. Penso che questo sia un ottimo affare e vale la pena prendere in considerazione.

Usa il codice: XBOX Console natalizia Xbox Series S + $ 40 di bonus Amazon a lui attribuito L’unica differenza tra Xbox Series S e la versione normale è la confezione in cui arriva. Usa il codice promozionale “XBOX” 17% di sconto $ 299,99 Vediamo su Amazon Offerta del Black Friday Console SSD Xbox Series S da 512 GB con controller wireless + controller wireless Xbox bonus osservatore Vediamo su Walmart

Cyber ​​Monday: le migliori offerte sugli accessori Xbox

C’è un ottimo affare su Best Buy sui controller wireless per Xbox in questo momento, con le vendite del Cyber ​​​​Monday portandolo a soli $ 39,99. Sono $ 20 di sconto sul prezzo di listino originale e un ottimo affare se stai cercando un’altra console (forse per qualche cooperativa Overcooked o It Takes Two Couch durante le vacanze?).

Questo accordo include Nero, controlli bianchi e rossi; Il impulso rosso La console è anche una delle preferite dai fan di IGN, essendo la versione più popolare della console venduta durante l’ultima vendita di altre console di gioco quest’anno.

Non sapete quali Accessori comprare? Dai un’occhiata alla nostra guida ai migliori accessori Xbox.

Le migliori offerte di videogiochi Xbox Cyber ​​​​Monday

Cerchi altre offerte? Dai un’occhiata alla nostra guida alle migliori offerte di videogiochi Xbox in corso in questo momento.

Cyber ​​​​Monday Offerte di giochi Xbox su Amazon

Cyber ​​​​Monday Offerte di giochi Xbox al miglior acquisto

Cyber ​​​​Monday Offerte di giochi Xbox su GameStop

Le migliori offerte e offerte del Cyber ​​​​Monday

Seth Macy è Executive Editor, IGN Commerce, e vuole solo essere tuo amico. Puoi trovarlo mentre ospita il podcast di Nintendo Voice Chat.