Biden: il Papa dice che deve continuare a cercare l’unità

Lo storico della Chiesa Alberto Melloni a Roma l’ha definita una “scelta molto forte”, ritenendo che “il papa debba sapere che i vescovi americani non dovrebbero percorrere quella strada” per negare l’unità dei politici cattolici.

Il Vaticano – citando le preoccupazioni per il virus corona e non consentendo l’accesso del pubblico all’incontro – ha rilasciato filmati pesantemente modificati e successivamente in una dichiarazione, in una parte privata dell’incontro, hanno affermato Francis e Mr. Il tema è la protezione e il mantenimento del pianeta, la situazione sanitaria e la lotta all’epidemia del governo 19, nonché l’assistenza ai rifugiati e ai migranti. Ha aggiunto che si sono tenuti colloqui sui diritti umani e sulla libertà religiosa.

Sig. In vista dell’incontro di Biden con Francesco, alcuni vescovi statunitensi hanno intensificato una campagna di pressione sollecitando i leader a portare il papa dalla loro parte nel tentativo di negare l’unità presidenziale.

“Caro Papa Francesco, lei ha coraggiosamente chiamato l’aborto ‘omicidio’. Sfida il presidente Biden su questa importante questione”, ha affermato Thomas Tobin, arcivescovo di Providence, RI. Ha scritto su Twitter. “Il suo continuo sostegno all’aborto è una vergogna per la Chiesa e una calunnia per il mondo”.

Il papa non accetterà il consiglio del vescovo Tobin, spesso visto in Vaticano in contrasto con l’agenda di Francesco.