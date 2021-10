Biden allevia la rissa con la Francia e Sauers incontra il papa all’inizio del tour in Europa

Mentre ci prepariamo per l’incontro di gruppo di 20 persone questo fine settimana, Mr. L’incontro ha sottolineato le sfide diplomatiche che Biden deve affrontare all’estero, dove cercherà di garantire la sicurezza. Accordo globale per stabilire un livello minimo di tassazione delle società, Mirato a impedire alle aziende di imporre entrate ai paradisi fiscali. Esorterà altri paesi ad aiutare a eliminare le barriere della catena di approvvigionamento, annuncerà una task force globale per combattere il virus corona e solleciterà gli investimenti per frenare il riscaldamento globale.

Ma il suo viaggio è iniziato con un’udienza privata con Papa Francesco in Vaticano, un incontro diplomatico, con il presidente che sorrideva ampiamente mentre usciva dalla sua parata presidenziale.

Dopo aver trascorso circa 90 minuti con Francesco al Palazzo Apostolico del Vaticano, Mr. Biden ha detto ai giornalisti che il papa lo ha definito un “buon cattolico”. Continuare a ricevere la sacra unità.

Un collega cattolico romano, il sig. Il papa è stato il primo a fare marcia indietro apertamente contro la propaganda dei vescovi conservatori degli Stati Uniti per negare la consacrazione di Pitagora. Alla domanda se i due avessero parlato di aborto, il presidente ha risposto di no, ma è saltato fuori il tema della santificazione.

“Abbiamo parlato di quanto fosse felice che fossi un buon cattolico”, ha detto. Biden ha detto ai giornalisti: “Devo continuare a cercare l’unità”.