World Series: Ian Anderson dei Braves si inserisce dopo cinque inning vincenti; Brian Snitker spiega il risultato

Nella partita principale 3 delle World Series tra Astros e Il coraggioso Venerdì sera al Truist Park, Atlanta Rookie mano destra Ian Anderson Ha lanciato cinque inning imbattuti prima di essere elevato a favore del mitigatore AJ Minder. A quel punto, Anderson aveva preso un vantaggio per 1-0 Staffetta di Austin RBI raddoppia in one-out, terzo inning.

Due mitigatori dei Braves hanno esteso l’asta a sette inning, e fino al terzo rilievo, Tyler Matschek ha permesso a un singolo di guidare il pinch-hitter Aletmis Diaz nell’ottava partita. Braves ha aggiunto un’assicurazione nell’homer solista di Travis D’Arnad Ha vinto la 3a partita 2-0. Ora stanno conducendo le prime sette serie 2-1.

Anderson ha superato alcuni problemi di comando iniziali e ha segnato quattro passi contro tre. Dei suoi 76 tiri, solo 39 sono andati in sciopero. Anderson ha colpito solo cinque swing e sbaglia di notte, permettendo solo tre palle dure.

Si scopre che i cinque inning no-hit di Anderson sono i quarti inning più alti di Rookie nella storia post-stagione:

Ecco alcune aziende più esclusive:

Sebbene Anderson non abbia lavorato a fondo su nessuna delle quattro partenze di questa stagione post-season, ha avuto successo nel tenere i punti fuori dal tabellone: ​​ha concesso solo tre inning su 17 in questi playoff.

Il manager dei Braves Brian Snitker ha tirato su Anderson prima di affrontare la dura linea di Houston per la terza volta. Con il carico pesante sollevato da Atlanta Fulben e il ciclo incerto in corso, e nessuna delle due squadre avrà un giorno libero fino a lunedì (se la serie dovesse durare più a lungo) il desiderio di guidare Anderson per più tempo avrebbe dovuto essere forte. ) Tuttavia, Snitker sembrò prendere questa decisione quando colpì il pinch-hitter e Anderson entrò in panchina. Marvin Gonzalez Completa la quinta cima.

Snitker ha detto di aver preso la decisione “emotivamente” e ha notato che il conteggio del lancio di Anderson ha reso la chiamata più facile.

Anderson stagione regolare – la sua età -23 campagna – 3,58 era (124) ERA +) 124 strikeout e 51 passeggiate casuali in 128 1/3 inning.