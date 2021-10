Il vertice del G20 in Cina parteciperà al vertice del G20 tramite collegamento video

PECHINO, 29 ottobre (Reuters) – Il presidente cinese Xi Jinping parteciperà al vertice del G20 a Roma il 30-31 ottobre tramite collegamento video, ha annunciato venerdì il ministero degli Esteri cinese.

L’avviso diceva che avrebbe parlato al vertice.

Xi non ha lasciato la Cina dall’inizio degli anni 2020, quando la gravità dell’epidemia di COVID-19 è diventata evidente.

Alcuni leader chiave dei ricchi paesi del G20 non parteciperanno, tra cui il presidente russo Vladimir Putin e il primo ministro giapponese Fumio Kishida. L’Italia ospitante si aspettava che tutti i leader si incontrassero faccia a faccia al vertice.

In una via dello shopping a Pechino, in Cina, il 16 aprile 2021, un grande schermo mostra le riprese video del presidente cinese Xi Jinping che partecipa a un vertice sui cambiamenti climatici con il cancelliere tedesco Angela Merkel e il presidente francese Emmanuel Macron. REUTERS / Firenze Lo

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha confermato che parteciperà di persona.

In vista del vertice sul clima COP26 delle Nazioni Unite in Scozia che inizierà domenica, il G20 ha l’80% di emissioni globali di carbonio dai suoi paesi, che è considerato un passo importante.

Xi non dovrebbe partecipare di persona alla COP26, il che potrebbe indicare che il più grande produttore mondiale di CO2 ha già deciso di non offrire il vertice sul clima COP26 delle Nazioni Unite in Scozia, dopo tre importanti impegni dallo scorso anno, hanno affermato i monitor del clima. . Per saperne di più

Il G20 sottolinea inoltre la necessità per i paesi ricchi di raccogliere 100 miliardi di dollari l’anno per aiutare i paesi poveri ad adattarsi ai cambiamenti climatici.

Secondo l’accordo raggiunto nel 2009, questo obiettivo dovrebbe essere raggiunto entro il 2020, ma non è stato raggiunto.

Relazione di Gabriel Grossley; Montaggio di Christian Smallinger e Michael Perry

