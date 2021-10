La star di “Real Housewives” Dorit Kemsley vista per la prima volta dopo la rapina, i co-protagonisti vengono a casa sua

Dorit Kemsley È stata trovata con un basso profilo dopo che era stata Saccheggiato mercoledì in ritardo Quando lei e i suoi figli erano a casa a Encino Hills, in California.

Giovedi, “Vere casalinghe di Beverly Hills“La star, 45 anni, indossava una felpa grigia per coprirsi il viso. Mentre camminava teneva un telefono cellulare in mano. La notte prima, Kemsley è stato arrestato con una pistola da tre uomini che hanno rotto il vetro ed sono entrati in casa.

La polizia di Los Angeles ha confermato a Fox News che il furto è avvenuto alle 22:50 del 27 ottobre. C’erano tre sospetti maschi e una quantità sconosciuta di proprietà è stata rubata.

Prima della rapina, a maggio Kemsley ha mostrato il suo guardaroba firmato e la sua collezione di accessori. Fotocamere Bravo.

La star di “Real housewives” Dorit Kemsley derubata durante l’invasione domestica

In un video di Bravo Insider, lo stilista di Beverly Beach ha attraversato il suo ampio guardaroba, con marchi di fascia alta come Chanel, Hermes, Louis Vuitton e Christian Lupotin.

L’armadio personalizzato presentava un’isola in vetro che mostrava la sua collezione di gioielli. Kemsley ha detto alle telecamere che lei e suo marito Pike avevano armadi e bagni separati nel loro set principale.

Lei disse Voga Riguardo alla sua collezione di abbigliamento vintage di giugno, ha detto: “Quello che mi piace sempre del vintage è che ogni volta che prendi un capo, sai che ha molti ricordi, anche se non sai chi lo indossava o dov’era, e ha molto senso…”

“Penso che acquistare vintage sia sicuramente una cosa del futuro, non del passato, perché le persone riconoscono che questo è un modo per aumentare la consapevolezza ambientale”, ha detto Kemsley. “Sono davvero un collezionista di moda per bambini, ma sono un collezionista di moda, mi piace molto indossare pezzi. Puoi acquistare questi pezzi e averli perfetti e pronti per essere messi al museo, o indossarli come faccio io. voglio godermelo, perché per me è come una caramella per un bambino”.

Come indicato in esso Mail giornaliera, Kemsley era addormentato quando gli uomini entrarono. Hanno sfondato una porta al piano di sotto ed sono entrati nella sua camera da letto. Li supplicò: “Non fate del male ai miei figli. Non uccidetemi. Sono una madre”.

Si dice che uno di loro abbia detto: “Uccidila”. I ladri hanno saccheggiato la casa per 20 minuti e hanno portato via i gioielli e la borsa di Kemsley.

Kemsley era appena tornato da un matrimonio a Londra martedì.

Dopo che gli uomini se ne sono andati, ha chiamato il 911 e suo marito, che era a Londra. Una fonte si è detta “scioccata” dall’accaduto.

La coppia vive in una casa di 9.000 piedi quadrati dal 2019. L’hanno comprato per $ 6.475M.

Dispone di “6 camere da letto, 7 bagni completi e 3 bagni. All’interno, porte in vetro dal pavimento al soffitto, una piscina, una cabana, verde e aperta su un cortile con parco giochi. Altre caratteristiche includono una sala di proiezione e un garage per 3 auto. “È stato secondo un post sui media In vendita . Fu poi ritirato dal mercato.

Mercoledì mattina, le co-protagoniste di Bravo di Kemsley, Erica Jane, Lisa Rinna e Teddy Mellnkamp, ​​sono state viste venire a casa di Encino dopo l’incidente. Nel 2018, anche la casa di Los Angeles del collega di Kemsley “RHOBH” Kyle Richards è stata rubata.

I rappresentanti di Kemsley, Bravo e il cast non hanno risposto immediatamente alla richiesta di commento di Fox News.