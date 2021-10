Raspberry Pi Zero 2W: $ 5 più di 5 volte più veloce dell’originale

Small Raspberry Pi Zero ottiene il suo primo aggiornamento in quasi cinque anni. Oggi, il fondatore di Raspberry Pi Eben Upton ha annunciato Raspberry Pi Zero 2W, Un nuovo prodotto da $ 15 di Raspberry Pi 3 che mette a bordo il processore delle stesse dimensioni dello Zero originale.

La nuova scheda sostituisce il vecchio processore ARM11 single-core da 1 GHz di Zero con un processore Broadcom PCM 2710A1 basato su Cortex A53 quad-core e con clock a 1 GHz, lo stesso processore utilizzato nella versione 2016 dell’originale Raspberry Pi3. Leggermente meno. Si tratta di un aumento significativo della potenza e della capacità di Pi Zero, che passa da un centro a quattro e da 32 bit a 64.

Upton ha affermato che l’aumento delle prestazioni rispetto allo Zero originale “varia in base al carico di lavoro” ma per attività multitread simulate. Sispench, “È quasi cinque volte più veloce.” La dissipazione del calore è fornita dagli “spessi strati di rame interni” sulla scheda, che aiutano a prevenire l’induzione di calore senza l’uso di ventole o dissipatori di calore aggiuntivi.

Ma il Pi Zero 2W è ancora una versione in miniatura della borsa a bassa capacità, il che significa che non c’è molto spazio per altri aggiornamenti. Zero 2W utilizza ancora 512 MB di RAM, Bluetooth 4.2 con WiFi 802.11 N a 2,4 GHz e due porte micro-USB (una per l’alimentazione, una per i dati) e una singola porta HDMI con slot per schede microSD. Poiché utilizza ancora lo stesso fattore di forma Zero, questo vale per tutte le custodie e gli accessori realizzati per il Pi Zero originale.

Upton ha affermato che la società prevede di spedire circa 200.000 schede Pi Zero 2 W entro la fine del 2021 e altre 250.000 schede entro la prima metà del 2022. Questi numeri sono in parte controllati dall’attuale carenza di chip. Raro aumento di prezzo Per il modello di punta Raspberry Pi 4 all’inizio di questo mese.

Il Pi Zero W originale e il Pi Zero senza Wi-Fi continueranno a essere prodotti e venduti ai prezzi originali di $ 10 e $ 5.