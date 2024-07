Sei lavoratori del Colorado hanno contratto l’influenza aviaria, il maggior numero in un singolo stato

L’influenza aviaria ha infettato sei lavoratori agricoli in Colorado questo mese – il maggior numero di qualsiasi altro stato – e i funzionari sanitari hanno sottolineato l’importanza della preparazione per controllare il virus H5N1 nelle mandrie da latte e negli allevamenti di pollame in tutto il paese. Ci sono cinque lavoratori I polli sono stati macellati nello stesso allevamento commerciale di deposizione Secondo i funzionari del Colorado, sono colpiti quasi 2 milioni di polli.

Martedì, durante una conferenza stampa, i funzionari federali hanno affermato che l’aumento delle temperature sopra i 104 gradi renderà difficile per i lavoratori indossare tute integrali, occhiali protettivi e maschere N95 necessarie per proteggerli dal virus.

Nirav Shah, vicedirettore principale dei Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie, ha dichiarato: “Non c’è dubbio che i capannoni dove è avvenuta la macellazione erano ancora caldi. Per rinfrescare i capannoni sono stati utilizzati ventilatori industriali di grandi dimensioni, ma hanno diffuso le piume in giro, che sono noti per trasportare il virus, l’abbattimento è stato esteso e coinvolgeva gli uccelli infetti, i lavoratori devono posizionare i polli nei carri dove vengono uccisi dal gas di anidride carbonica.

“Era difficile per i lavoratori mantenere una buona tenuta o una buona aderenza tra la maschera o la protezione per gli occhi”, ha affermato Shaw. “Questa confluenza di fattori può svolgere un ruolo nello spiegare perché, dove e quando si è verificata questa epidemia.”

Un allevamento di pollame nella contea di Weld ha messo in attesa 160 lavoratori e continuerà a farlo per 10-14 giorni per prevenire un’ulteriore diffusione tra il gregge, ha affermato Eric Teeble, l’alto funzionario dell’USDA che supervisiona le epidemie di influenza aviaria. Sono stati testati circa 55 lavoratori del pollame con sintomi, ha detto Shah. Tutti i lavoratori tranne cinque erano esenti dall’influenza aviaria. Quattro sono stati confermati dal CDC; Un caso positivo è in attesa di conferma. READ Robert Thurst, erede apparente del settore immobiliare, condannato per omicidio e muore a 78 anni

Secondo i funzionari sanitari del Colorado, altri 16 lavoratori del pollame sintomatici sono stati testati lunedì e sono in attesa dei risultati.

Sebbene vengano rilevati più casi, il rischio per il pubblico in generale rimane basso, hanno detto i funzionari.

L’infezione umana è rara. Tutti i casi umani negli Stati Uniti sono collegati Contatto diretto con mucche o polli infetti – Le autorità hanno affermato che non si trasmette da persona a persona.

L’influenza aviaria H5N1 è diffusa tra gli uccelli selvatici in tutto il mondo e questa primavera ha causato per la prima volta un’epidemia tra le mucche da latte statunitensi. Quasi 160 mandrie da latte Secondo il Dipartimento dell’Agricoltura degli Stati Uniti, 13 stati sono stati infettati. Questo ceppo di influenza aviaria altamente patogeno è fatale per il pollame domestico e può sterminare interi allevamenti in pochi giorni. Ma provoca malattie meno gravi nelle mucche.

Il Colorado è uno degli stati più colpiti dal virus, con epidemie Almeno 37 allevamenti da latte, tra cui diversi nella contea di Weld, avevano lavoratori del pollame Infetto. Il campionamento genetico del virus dai polli dell’allevamento ha mostrato lo stesso tipo di virus trovato nelle vicine mandrie da latte infette, ha detto Teeble dell’USDA.

All’inizio di luglio, un Colorado Il lattaio ha contratto l’influenza aviaria Per i bovini infetti dal virus. Le autorità stanno indagando sul legame tra il lavoratore del latte e i cinque lavoratori del pollame.

Negli Stati Uniti, un totale di nove persone, tra cui altri tre lavoratori del settore lattiero-caseario – due nel Michigan e uno in Texas – sono stati infettati quest’anno dal virus H5N1.

Poiché gli uccelli diffondono i virus dell’influenza nella saliva, nel muco e nelle feci, l’esposizione diretta agli uccelli infetti aumenta il rischio di infezione. I produttori di latte possono contrarre il virus attraverso il latte o le attrezzature contaminate. READ Galaxy Z Fold 6 e le funzionalità Galaxy AI di Flip 6 arrivano sui dispositivi più vecchi

I funzionari hanno affermato che la sequenza del genoma del virus di uno degli allevatori di polli infetti potrebbe fornire ulteriori indizi su come si è diffuso il virus. Parte del virus è simile a quello trovato nel lavoratore del Texas e nel primo lavoratore del Michigan, ha detto Shaw. Un’ipotesi è che le mucche da latte infette dal Texas siano state trasportate nel Michigan e nel Colorado.

“Ciò che accade in pochi casi limitati si estende su aree regionali o locali molto ristrette”, ha affermato Shaw. “Ciò spiega anche che il virus che abbiamo osservato era per lo più lo stesso, anche se aveva origine in aree geografiche diverse, dal Michigan al Colorado.”

Il CDC non raccomanda di vaccinare i lavoratori dell’allevamento contro l’influenza aviaria perché tutti i lavoratori infettati dalla malattia hanno riportato sintomi lievi. Secondo il CDC, i lavoratori del pollame hanno manifestato sintomi comuni simil-influenzali tra cui febbre, brividi, tosse, mal di gola e naso che cola, insieme a congiuntivite e lacrimazione. Nessuno è stato ricoverato in ospedale.

Il CDC non ha identificato tendenze influenzali insolite nei dati di laboratorio o nelle visite al pronto soccorso a livello nazionale, statale o locale, ha affermato Shaw.

L’analisi preliminare della sequenza del genoma del virus di un allevatore di pollame in Colorado non ha mostrato cambiamenti nel virus Può aumentare la gravità della malattia, facilitare la trasmissione da persona a persona o Il Tamiflu può ridurre l’efficacia del trattamento, ha detto Shaw.

I funzionari federali della sanità e dell’agricoltura hanno ripetutamente sottolineato l’importanza di precauzioni come indossare dispositivi di protezione individuale quando si lavora con animali infetti. Le autorità centrali e statali hanno messo i materiali a disposizione dei proprietari delle aziende lattiero-casearie ma non ne hanno imposto l’uso.

Martedì i funzionari federali hanno elogiato il Colorado per la sua pianificazione e risposta all’epidemia. A maggio, lo stato ha richiesto 5.000 occhiali, 300.000 paia di guanti e 150.000 maschere N95 dalle scorte federali perché erano colpite le mandrie da latte nello stato. Durante il fine settimana, il governo ha richiesto 500 cicli di Tamiflu dopo che cinque allevatori di polli sono risultati positivi al virus. Più di 150 lavoratori infettati dall’allevamento di pollame infetto hanno ricevuto farmaci antivirali. I funzionari sanitari statali hanno segnalato le infezioni dei lavoratori al CDC in tempo reale, consentendo all’agenzia di inviare un team bilingue di 10 persone per assistere nelle indagini. READ Guida definitiva per acquistare una avviatore emergenza auto suaoki nel 2022 - I migliori 40 compilati!

Nahid Padelia, direttore del Centro per le malattie infettive emergenti dell’Università di Boston ed ex consigliere senior del team di risposta al coronavirus della Casa Bianca dell’amministrazione Biden, ha affermato che gli esperti di malattie infettive si preoccupano di ciò che accadrà quando il virus colpirà più persone, aumentandone le possibilità. Può diventare contagioso da persona a persona e causare malattie più gravi.

“Finora sì, le malattie non sono così gravi”, ha detto. “Ma è solo questione di tempo prima che la malattia trovi qualcuno con condizioni mediche che rendono il suo decorso difficile.”

I lavoratori del Colorado hanno segnalato i primi casi di infezione da H5N1 tra i lavoratori del pollame dall’aprile 2022, quando un detenuto ha ucciso polli come parte di un programma di lavoro preliminare al rilascio. C’era un’infezione Lo stesso ceppo che provoca la diffusione dell’influenza aviaria alle mucche da latte. Il lavoratore riferì l’affaticamento come unico sintomo, fu trattato con Tamiflu e si riprese.