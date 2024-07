Trump sta valutando la possibilità di nominare il CEO di JPMorgan Jamie Dimon come segretario al Tesoro e non licenzierà il presidente della Fed Powell: rapporto

L’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che non cercherà di licenziare il presidente della Federal Reserve Jerome Powell prima della fine del suo mandato come governatore della banca centrale e prenderà in considerazione la nomina dell’amministratore delegato di JP Morgan Jamie Dimon come segretario al Tesoro se vincerà le elezioni del 5 novembre. Bloomberg in un’intervista Pubblicato martedì.

JPMorgan ha rifiutato di commentare le dichiarazioni di Trump. Il mandato di Powell come presidente della Fed durerà fino a gennaio 2026, e la sua posizione come governatore della Fed continuerà fino al 2028. L’intervista è stata condotta alla fine di giugno, secondo Bloomberg.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato a Bloomberg che ridurrà l’aliquota dell’imposta sulle società e non vieterà l’applicazione TikTok. Papà

Trump ha affermato che la Federal Reserve dovrebbe astenersi dal tagliare i tassi di interesse prima delle elezioni previste per novembre, nelle quali il candidato repubblicano alle presidenziali affronterà il presidente democratico Biden.

Durante l’intervista Trump ha anche affermato che abbasserà l’aliquota dell’imposta sulle società al 15% e che non prevede più di vietare l’app di social media TikTok.

Il CEO di JPMorgan Jamie Dimon è visto come candidato a Segretario del Tesoro. Reuters

Oltre a prendere di mira la Cina con nuove tariffe che vanno dal 60% al 100%, Trump ha affermato che imporrà tariffe del 10% sulle importazioni da altri paesi, citando lamentele secondo cui i paesi stranieri non acquistano abbastanza beni americani.