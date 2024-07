Home » entertainment Twisters non menziona il cambiamento climatico per evitare di sentirsi predicatore entertainment Twisters non menziona il cambiamento climatico per evitare di sentirsi predicatore 0 Views Save Saved Removed 0

Avrebbe avuto senso se Tornado – un film sui cacciatori di tempeste che studiano una serie di uragani insolitamente potenti e distruttivi – ha contribuito a incorporare il cambiamento climatico nella sua storia. Ma in Una recente intervista alla CNNIl regista Lee Isaac Chung ha affermato che, pur credendo che il cinema “dovrebbe essere un riflesso del mondo”, ha evitato di menzionare il cambiamento climatico in Tornado Perché non “pensa che i film debbano portare un messaggio specifico”.

Chung ha sottolineato il metodo seguito da alcuni Tornado“I personaggi parlano del tempo come di un modo in cui il film commenta ‘la realtà di ciò che sta accadendo sulla Terra’ e insiste sul fatto che la sua intenzione non era ‘vergognarsi di dire che le cose stanno cambiando.'” Ma se si considera come gli scienziati hanno scoperto che ciò condizioni… che creano più probabili tempeste che producono uragani in un mondo che si riscalda, TornadoEvitare l’espressione “cambiamento climatico” sembra una sorta di vergogna.