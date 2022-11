Bobby Lashley ha un’ottima spiegazione del motivo per cui la sua faida con Brock Lesnar non finisce mai.

Bobby Lashley gareggia con Brock Lesnar sabato (5 novembre) in WWE gioiello della corona in KSA. Questa è una rivincita di Royal Rumble 2022Bob ha usato il grande aiuto di Roman Reigns e Paul Heyman per sconfiggere The Beast e vincere il campionato WWE. Brock è tornato in WWE Prendi tutti quei soldi sauditi Prendi a calci in culo Bobby e riprenditi la sua vittoria.

In un’intervista a Shakil Mahjouri su CBS SportsBob ha dato un’ottima spiegazione del motivo per cui la sua faida con Brock è continuata gioiello della corona. Si ritiene infatti che la loro faida continuerà fino al ritiro dei due uomini:

“Ci sono stati anni e anni e anni di progressi. A causa del modo in cui le cose sono andate insieme a noi, non credo che questa sia l’ultima volta che ci vedremo. Penso che fino alla fine della mia carriera, il alla fine della sua carriera ci saranno sempre Bobby e Brock. Perché ora guardo al risultato. Come uno per me, uno zero per lui. Quindi se ce ne sono due per me e uno zero per lui dopo Crown Jewel, io Sono sicuro che tornerà per un altro. Deve vendicare le sue perdite”. “…Immagino che non sarà l’ultima volta. Penso che Brooke e io possiamo fare molto. Quindi penso che questa faida sarà una faida che continuerà e che sembrerà ancora diversa…”

Se seguo correttamente l’argomento iniziale di Bob, dice che vincerà di nuovo gioiello della coronaE questo mangerebbe abbastanza Brock da richiedere un terzo fiammifero. Questo perché Brock è spinto dalla necessità di vendicare le sue perdite.

Quindi Bob lo avrebbe sconfitto nella terza partita e Brock avrebbe rivendicato una quarta partita. Questo schema verrà ripetuto in un ciclo fino al ritiro di entrambi gli uomini.

Mi piace la fiducia dietro la serie di logica di Lashley qui, e l’idea audace che può avvicinarsi al 15-0 nella sua carriera contro Brock Lesnar. Ma sfortunatamente per The All Mighty, sono abbastanza sicuro che la sua discussione si intensificherà dopo che Brock lo ha battuto questo fine settimana a gioiello della corona. Brock ha perso due partite consecutive contro Roman Reigns ed è sicuro di vincere la sua prossima partita per proteggerlo dal sembrare un perdente. La prossima partita sarà contro Bobby Lashley questo fine settimana in Arabia Saudita.

Anche dopo che Brock ha vinto, posso ancora vedere la sua faida con Bobby. Dai un’occhiata a come Brock ha facilmente distrutto la maggior parte del roster della WWE senza Roman Reigns o Bobby Lashley nell’ultimo anno. A parte questi due ragazzi e Drew McIntyre, la WWE deve impegnarsi per dimostrare che pochi altri nel roster hanno le carte in regola per rimanere nello stesso episodio con Lesnar.

Vuoi vedere più partite tra Brock Lesnar e Bobby Lashley dopo gioiello della coronaCagesider? In caso negativo, con chi speri di vederli collaborare andando avanti?