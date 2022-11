Elon Musk inizia i licenziamenti su Twitter

“Non c’è nulla di visionario o innovativo nei licenziamenti sommari” via e-mail, ha detto, in particolare persone con “esperienza specialistica e profonda conoscenza organizzativa” e prima che il signor Musk sembrasse “avere una conoscenza di base del business”.

Sebbene le leggi federali e della California richiedano alle aziende di fornire un preavviso di licenziamenti di massa, non era chiaro se il signor Musk lo avesse fatto. Un portavoce del Dipartimento per lo sviluppo dell’occupazione della California ha dichiarato giovedì sera di non aver ricevuto tali notifiche da Twitter, che ha sede a San Francisco, e che l’agenzia dovrebbe segnalare licenziamenti di massa.

Secondo i termini della sua acquisizione di Twitter, Musk ha accettato di mantenere la retribuzione e i benefici dei dipendenti invariati per un anno. I lavoratori di Twitter in genere ricevono almeno due mesi di stipendio e il valore in contanti delle azioni che avrebbero dovuto ricevere entro tre mesi dalla data di licenziamento, secondo un riepilogo dei benefici interni visto dal Times.

Voci di licenziamenti imminenti si sono diffuse in tutta l’azienda. Mercoledì i dipendenti hanno preso atto della lettera di Slack che indicava la possibilità di licenziare 3.738 persone. La lettera indicava che potevano ancora essere apportate modifiche all’elenco, secondo una copia vista dal Times.

Mercoledì sera alcuni dipendenti hanno fatto circolare la frase “guida al licenziamento“Con consigli sul monitoraggio aziendale e sui diritti del lavoro. Un lavoratore ha creato un programma per aiutare i colleghi a scaricare e-mail e documenti importanti. È stato successivamente LicenziatoEgli ha detto.

Giovedì, i lavoratori hanno ricevuto ulteriori segnali che il loro posto di lavoro sta cambiando. Due persone che hanno familiarità con la questione hanno affermato che i “giorni di riposo” di Twitter, che sono giorni di ferie mensili in modo che i dipendenti possano riposarsi e ricaricarsi, sono stati rimossi dai loro calendari. Alcuni lavoratori hanno anche notato che il manuale dei dipendenti è stato messo offline, secondo conversazioni interne viste dal Times.

“Il matrimonio rosso è iniziato?” Un dipendente di Slack ha scritto, in riferimento a una scena di massacro in “Il Trono di Spade”. Nove minuti dopo, l’azienda ha inviato l’e-mail per avvisare i lavoratori dei licenziamenti. La lettera diceva che i dipendenti che manterranno il loro lavoro riceveranno una lettera che lo afferma nei conti delle loro aziende, mentre i dipendenti che verranno licenziati saranno informati dei loro conti personali.