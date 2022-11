La NASA afferma che il razzo lunare Artemis 1 è “pronto per il lancio” per il lancio il 14 novembre

Mentre i funzionari della NASA hanno confermato in una teleconferenza oggi (3 novembre) che l’attesissima missione lunare Artemis 1 sarà impegnativa, hanno affermato di essere fiduciosi nell’imminente tentativo di lancio il 14 novembre.

Pila di missioni Artemis 1, composta da un enorme Sistema di lancio spaziale (SLS) missile e navicella spaziale Orione , è previsto il ritorno al Launch Pad 39B dal Vehicle Assembly Building (VAB) della NASA presso il Kennedy Space Center (KSC) in Florida alle 00:01 EDT (0401 GMT) di venerdì (4 novembre). Lo stack SLS è salito sul podio in tre precedenti occasioni, una a marzo e giugno per i test di rifornimento pre-lancio, e ancora a metà agosto per Il mio tentativo di avvio è fallito . Il missile è stato poi restituito a VAB il 27 settembre Sbarazzati dell’uragano Ian Da allora è stato sottoposto a riparazioni e controlli pre-volo.

Nonostante queste battute d’arresto, i funzionari della NASA hanno confermato oggi in un briefing di essere dietro il nuovo programma della missione, che mira a tentare un lancio alle 00:07 ET (0507 GMT) del 14 novembre. “Se non siamo fiduciosi, non saremo educati. Se non siamo fiduciosi, non inizieremo il conto alla rovescia quando lo faremo. Siamo fiduciosi di andare avanti”, ha affermato Jim Frey, direttore associato della direzione della missione di sviluppo dei sistemi di esplorazione presso la sede della NASA a Washington, DC

Frey ha aggiunto che la missione Artemis 1 è stata una sfida fin dall’inizio. “Voglio pensare al fatto che questo è un compito difficile”, ha detto Frey ai giornalisti. “Abbiamo visto sfide solo per far funzionare insieme tutti i nostri sistemi. Ecco perché stiamo facendo un test di volo. Si tratta di seguire cose che non possono essere modellate. E impariamo assumendo più rischi in questa missione rispetto a prima mettere l’equipaggio là fuori. E quelle sfide, sai, arriva con questo complesso di veicoli e dove voliamo e come ci arriviamo. “

“La parte buona di tutto questo è che il nostro team continua a crescere ea conoscere la macchina”, ha aggiunto.

Mentre l’SLS è stato al VAB nelle ultime cinque settimane, gli ingegneri della NASA hanno sostituito l’hardware del sistema di terminazione del volo SLS, ricaricando le batterie Orion e sostituendo le batterie del carico utile, comprese le batterie in alcuni Missione Dieci Cubi Redlung .

“Da quando è tornato a VAB per l’uragano Ian, il team ha lavorato sodo”, ha affermato Cliff Lanham, direttore senior delle operazioni sui veicoli per il programma Earth Exploration Systems presso KSC. “Il lavoro in VAB è andato liscio, siamo stati in grado di proteggere il missile dall’uragano e siamo stati in grado di entrare nelle nostre ispezioni ed effettuare riparazioni”.

Il gruppo di missione Artemis 1 della NASA si dirige verso l’edificio di assemblaggio dei veicoli presso il Kennedy Space Center in Florida nelle prime ore del mattino del 26 aprile 2022. (Credito immagine: Kennedy Space Center della NASA)

Lanham ha aggiunto che con il lavoro preflight ormai prossimo al completamento, i team della NASA al KSC hanno iniziato a prepararsi per il lancio del Launch Pad 39 venerdì. “Stiamo iniziando a trainare le nostre piattaforme. Stiamo effettivamente tirando la nostra piattaforma finale ora. E il nastro trasportatore cingolato è ora nella baia alta sotto il lanciatore portatile”.

Space.com ha chiesto ai funzionari della NASA se i precedenti lanci e l’ampio controllo dei media che ne è seguito hanno influenzato il morale di molte delle persone che lavorano alla missione Artemis 1.

“Si tratta di un gruppo professionale di persone la cui prima lealtà è verso i dispositivi e facendo le cose per bene. E quando ti portiamo tutte le discussioni come questa, apprezzo le domande e la capacità di affrontare cose come ciò che hai appena detto e le critiche che sono stati gettati sulla nostra strada”, ha detto Free a Space.com. “Spendiamo i soldi dei contribuenti. Dobbiamo essere aperti alle critiche e rispondere alle domande, ma questo non ci metterà mai in una condizione di troppa pressione per lanciarci troppo velocemente o prendere una decisione sbagliata”.

Lanham ha aggiunto che l’entusiasmo della squadra non era mai svanito nonostante le precedenti battute d’arresto nella missione. “Siamo tornati in termini di pronti per partire ed eccitati qui”.

Artemis 1 invierà un rover Orion senza pilota in un lungo viaggio nell’orbita lunare e ritorno. È la prima missione della NASA Programma Artemide per l’esplorazione lunare, che mira a portare le persone vicino al polo sud della luna nel 2025 o 2026 e stabilire una presenza umana sostenibile sopra e intorno alla luna entro la fine del decennio.