Secondo Tim Sweeney di Epic Games, l’imposta sulle plusvalenze imposta a democratici e miliardari schiaccerà gli imprenditori.

Fondatore e CEO di Epic Games Tim Sweeney Avvisato mercoledì DemocraticiPiano fiscale I miliardari riceveranno plusvalenze irrealistiche Fa male agli imprenditori.

“Questa legge fiscale porrà fine al controllo fondatore di molte società indipendenti, forse inclusa Epic Games”, ha twittato il milionario.

Ha detto che il disegno di legge imposterebbe “guadagni teorici” in base a un aumento del valore di mercato di una società, al contrario della “storia tutta americana” in cui le plusvalenze sono tassate quando una persona vende azioni.

La proposta è stata redatta come compromesso D-OR da Ron Wyden, presidente della commissione per le finanze del Senato.

Il piano fiscale milionario potrebbe morire non appena Dem arriva in mezzo alle lotte intestine

“Ogni volta che il valore di un’azienda raddoppia, il governo costringerà i fondatori come me a vendere il 25% delle nostre azioni per pagare il governo”, ha aggiunto Sweeney. “Il valore di Epic è aumentato di 8 volte negli ultimi 5 anni. Se questo piano fiscale fosse stato attuato, sarei stato costretto a rinunciare a quasi tutti i miei diritti”.

Ha definito il disegno di legge “particolarmente orribile” per gli imprenditori perché non si applica agli hedge fund o alle azioni detenute da investitori aziendali come Tencent e Sony, ma “a singoli fondatori che detengono azioni private”.

“Se il governo costringe i fondatori a vendere le tasse sui guadagni teorici man mano che le società crescono, danno il controllo di società private come Epic Games a fondi e investitori stranieri”, ha affermato Sweeney. “Questo è il modo giusto per perdere la visione e la leadership delle aziende americane”.

Ha sostenuto che i democratici non avevano bisogno di un “piano” per aiutare a pagare il loro pacchetto di riconciliazione multi-trilioni di dollari, affermando che esisteva già un “sistema fiscale progressivo efficace”. “Se il gettito fiscale è troppo basso, aumenta gli scaglioni fiscali superiori”.

Ha sostenuto che la sua attuale imposta sulle plusvalenze era inferiore al 50% e che aumentarla al “doloroso” 75% non avrebbe almeno influenzato gli imprenditori.

Wheaton ha detto Secondo lo schema questa settimana, circa 700 delle persone più ricche del paese sono costrette a pagare i guadagni non reclamati dai loro beni. Il piano prevede anche un’imposta societaria minima del 15% sulle società più redditizie del paese.

Questa tassa entrerà in vigore nel 2022. Le vittime avranno un patrimonio di oltre 1 miliardo di dollari o riceveranno 100 milioni di dollari l’anno per tre anni consecutivi.

I democratici stanno lavorando per raccogliere abbastanza voti per implementare l’agenda Built Back Better di Biden e sperano che gli americani saranno preparati a vedere i ricchi del paese, come Elon Musk e Jeff Bezos, pagare tasse più alte. Molti miliardari hanno visto aumentare significativamente la loro ricchezza dallo scoppio del governo 19, mentre molti americani stanno lottando.

Musk ha denunciato il piano su Twitter lunedì, suggerendo che la tassa alla fine avrebbe deluso la classe media.

“Alla fine, lasciano i soldi di altre persone e poi vengono per te”, ha scritto.

Edmund DeMarch di Fox Business ha contribuito a questo rapporto.