Salma Hayek, figlia adolescente, figliastro sorride durante una rara vacanza sugli sci: “Caccia sulla neve”

Salam Hayek ha pubblicato una rara foto di famiglia di A Vacanza sciistica Mercoledì hanno riferito che stavano “cercando la neve”.

La foto dà un raro scorcio di La figlia di Hayek, Valentina Paloma, 15, e il suo figliastro Augustine James, 16. Il gruppo si è vestito per il freddo mentre si sedeva in una gondola davanti a uno sfondo innevato ma per lo più innevato di montagne e verdi colline dietro di loro.

Hayek, 56 anni, è fidanzato con Valentina, il marito miliardario François-Henri Pinault che dirige Gucci e la casa madre Balenciaga.

La madre di Augustine è la modella Linda Evangelista, 57 anni, ex fidanzata di Pinault.

Salma Hayek, l’amicizia di Antonio Banderas di 27 anni: da “Scena d’amore di Desperado” al voto “Punti nelle scarpe”

nel mese di settembre, Hayek condiviso Una foto di ritorno al passato di una Valentina molto più giovane per una quinceanera, che scrive in spagnolo che è un privilegio essere sua madre e chiamarla il mio tutto. Ha taggato il post “crescono in fretta”.

Hayek, che attualmente è protagonista con Antonio Banderas nella commedia animata “Il gatto con gli stivali: l’ultimo desiderio” uscito poco prima di Natale, ha sposato Pinault nel 2009.

Hayek ha recentemente descritto Valentina ei suoi figli Augustin, François, 24 anni, e Mathilde, 21 anni, come “con i piedi per terra”.

“Non so come hai fatto, ma penso che la cosa bella sia che hanno una così vasta selezione di cose”, ha detto Hayek al New York Post all’inizio di questo mese sul tipo di regali di Natale che ricevono i bambini. “Quindi a Natale mi piace che aprano milioni di regali, ma alcuni molto piccoli e significativi, altri molto sciocchi ed esilaranti, e poi ricevono uno o due regali davvero carini”.