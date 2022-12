Il brutale dicembre continua per le azioni Tesla

Le azioni Tesla lo sono brutto annoDicembre, così male finora.

Le azioni della società di veicoli elettrici sono scese del 18% finora questo mese, Secondo i dati di Yahoo Financee sono in calo di oltre il 50% finora nel 2022.

Mercoledì il titolo è sceso dell’1% nelle negoziazioni pre-mercato e il titolo si è ritirato La pagina ticker dell’azienda rimane tra le più visitate Su Yahoo Finance i fan del brand stanno diventando sempre più popolari.

Gli analisti indicano diversi fattori alla base dello straordinario calo del prezzo delle azioni di Tesla, una volta indistruttibile.

Innanzitutto, il rischio di errori operativi è cresciuto in Tesla come in quello di Elon Musk Si concentra sulla nuova società nel suo portafoglio, Twitter.

In secondo luogo, ci sono ancora preoccupazioni per i problemi di produzione e il ritmo delle vendite di Tesla in Cina Un approccio incerto alle politiche COVID-19.

e infine, Concorrenza nello spazio dei veicoli elettrici negli Stati Uniti solo quest’anno, aumentando il rischio di una crescita più lenta per Tesla nel 2023 e oltre.

Elon Musk partecipa alla cerimonia di apertura della nuova fabbrica di veicoli elettrici Tesla GIGABYTE a Gruenheide, Germania, 22 marzo 2022. PATRIKE BLOL/BOL via REUTERS

“Musk è passato da supereroe ad azioni di Tesla a cattivo agli occhi della strada man mano che l’overlay cresce con ogni tweet”, Dan Ives, amministratore delegato di Wedbush, il toro di Tesla che ha rimosso le azioni di Tesla dall’elenco delle migliori idee di Wedbush a metà novembre nel dramma di Twitter, Yahoo Finanza.

Il calo delle azioni ha portato anche all’ascesa di Musk perde il suo status Come la persona più ricca del mondo per il fondatore di LVMH Bernard Arnault, secondo il Bloomberg Billionaire Index.

Detto questo, come mostrato nel grafico sottostante, Tesla è ancora dominante rispetto ad altre società di veicoli elettrici di primo livello.

Brian Susy È un editor completo e Anchor presso Yahoo Finance. Segui Suzy su Twitter @dipendente e via linkedin.

