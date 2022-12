Il regista di Wonder Woman 3 Patty Jenkins non è molto indietro e Rogue Squadron è ancora vivo

Ne ha parlato Patty Jenkins, la regista dei due film di Wonder Woman con Gal Gadot Cancellazione Wonder Woman 3 della Warner Bros. Come riportato da The Hollywood Reporter la scorsa settimana.

Jenkins Pubblica una dichiarazione su Twitter a cui ha affermato di “non abbandonare mai” il progetto. Jenkins stava rispondendo a Un rapporto di follow-up da The Wrap che ha affermato che Jenkins si è rifiutata di riformulare il suo trattamento del film dopo che i produttori lo hanno rifiutato. Il rapporto diceva che i produttori l’avevano invitata a presentare un nuovo spettacolo, ma che aveva lasciato le sue idee piuttosto che rivedere le sue idee.

“Questo semplicemente non è vero”, ha scritto Jenkins nella sua dichiarazione. “Non si è mai allontanato da me. Ero aperto al pensiero di tutto ciò che mi veniva chiesto. Ho capito che non c’era niente che avrei potuto fare per far avanzare qualcosa in questo momento.”

Jenkins ha incolpato la Warner Bros. della rivoluzione aziendale. , che sta ristrutturando e ridimensionando la produzione in seguito alla sua fusione con Discovery mentre cerca anche di riorganizzare DC Film e TV sotto la nuova bandiera DC Studios con i capi James Gunn e Peter Safran. “Ovviamente, DC è sepolta nei cambiamenti che devono apportare, quindi capisco che quelle decisioni siano difficili in questo momento”, ha detto.

Gunn ha offerto un tacito appoggio alla versione degli eventi di Jenkins. Rispondi al tweet di JenkinsHa detto: “Posso attestare che tutte le mie interazioni con Peter e con te sono state solo piacevoli e professionali”.

Jenkins ha anche messo le cose in chiaro Squadrone canagliaun film di Star Wars che avrebbe dovuto realizzare prima È stato rimosso dal programma della Disney. Ha detto che il film è ancora in fase di sviluppo attivo, anche se non è un certificato morto che verrà realizzato.

Jenkins ha spiegato che originariamente se n’era andata Squadrone canaglia a causa di conflitti di programmazione Wonder Woman 3ma la Lucasfilm le aveva chiesto se sarebbe tornata e lo avrebbe fatto dopo il film DC, cosa che ha accettato.

“Inizialmente me ne sono andato Squadrone canaglia Dopo un lungo e fruttuoso processo di sviluppo, quando è diventato evidente che non poteva accadere abbastanza velocemente e non volevo ritardare WW3 Più avanti “, ha detto. “Quando l’ho fatto, Lucasfilm mi ha chiesto di prendere in considerazione l’idea di tornarci RS Dopo, dopo WW3, cosa che sono stato onorato di fare, quindi ho accettato. Hanno fatto un nuovo accordo con me. In effetti, sono ancora su questo progetto e da allora questo progetto è stato in attivo sviluppo. Non so se accadrà o meno. Non lo faremo mai finché il processo di sviluppo non sarà completato, ma non vedo l’ora del suo potenziale futuro”.

Possibile Squadrone canaglia Ha maggiori possibilità di tornare in pista con Wonder Woman 3 Non è più nel programma di Jenkins.

Nella sua dichiarazione, Jenkins ha reso omaggio ai fan di Wonder Woman, così come a Gadot e Lynda Carter, l’attrice che ha interpretato il personaggio in televisione negli anni ’70, e il personaggio di Wonder Woman stessa. “Vivere dentro e intorno ai suoi valori rende una persona migliore ogni giorno”, ha detto. “Auguro a lei e alla sua eredità un futuro meraviglioso, con o senza di me”.