Pioggia di meteoriti: segna sul tuo calendario il calendario più forte per il 2022

La tua migliore possibilità di vedere la più forte pioggia di meteoriti dell’anno è in arrivo questa settimana.

Le meteore dei Gemelli, note per le loro meteore luminose e dai colori intensi, hanno attraversato il cielo notturno dalla fine di novembre e la pioggia raggiungerà il picco nella notte tra il 13 e il 14 dicembre. Secondo l’American Meteorite Society.

“Se dovessi definire[la pioggia di meteoriti]come la migliore dell’anno, anno dopo anno, sarebbero le Geminidi”, ha affermato Robert Lunsford, coordinatore del rapporto sulla palla di fuoco della comunità. “Normalmente, da un’area suburbana, in buone condizioni, puoi probabilmente vedere da 30 a 40 meteore (un’ora).”

Con cieli sereni e nessuna luce brillante sulla strada, le Geminidi possono apparire a una velocità di circa 120 meteore visibili all’ora, Secondo la NASA. Tuttavia, non c’è modo di sfuggire al grande faro nel cielo che quest’anno bloccherà la maggior parte delle meteore più deboli: la Luna brillerà al 72% di pienezza, Secondo l’American Meteorite Society.

“È ancora una buona doccia, anche con la Luna fuori”, ha detto Bill Cook, capo del Meteorite Environment Office della NASA. “Trova un cielo abbastanza scuro, trova qualcosa che oscuri la luna, forse un edificio o un albero, e distogli lo sguardo dalla luna nel cielo.”

Osservato per la prima volta a metà del XIX secolo, La doccia inizialmente ha fornito solo 20 meteore visibili all’ora max. Da allora, i Gemelli sono riapparsi ogni anno e il loro numero si è rafforzato. Negli anni ’60, il grande evento lo aveva superato Agosto Perseidi, Una volta la pioggia più forte con tariffe orarie da 50 a 100 meteore.

Non è chiaro come le Geminidi potrebbero cambiare nel prossimo futuro, ha detto Cook, con alcuni modelli che suggeriscono che gli acquazzoni aumenteranno di intensità e altri stimano una graduale diminuzione nei prossimi decenni.

Le Geminidi sono uniche in quanto la loro fonte è l’asteroide 3200 Phaethon, mentre la maggior parte degli altri sciami meteorici nascono dai detriti ghiacciati delle comete. Questo è il motivo per cui le esplosioni delle Geminidi possono essere così imprevedibili, perché gli incidenti con gli asteroidi sono difficili da modellare, ha detto Cook.

L’asteroide 3200 Phaethon è di per sé insolito, Si comporta come una cometa quando si avvicina al sole. Ha anche un’orbita che si completa ogni 1,4 anni circa ed è più vicino al Sole di qualsiasi altro asteroide. Quando 3200 Phaethon è vicino alla Terra, l’asteroide perde i suoi resti polverosi, da qui lo schermo delle Geminidi.

Le Geminidi sono attive dal 19 novembre al 24 dicembre, Secondo EarthSky, Ma Lunsford ha affermato che le loro tariffe orarie non inizieranno a raggiungere la doppia cifra fino al 10 dicembre.

I piccioni sono noti per essere adatti alle famiglie e Un buon film da guardare per gli spettatori più giovani del Nord America Dal momento che è l’unico grande acquazzone che mostra la maggior attività prima di mezzanotte. Lunsford ha detto che le meteore sembrano irradiarsi dalla costellazione dei Gemelli, che sorgerà nel cielo intorno alle 22:00 EDT.

“Puoi osservare quando la radiazione è al massimo, che è tra l’1:00 e le 2:00 (ET) con la luce della luna, oppure puoi provare a guardare in prima serata quando la luna è ancora sotto l’orizzonte”, ha detto Lunsford. “È probabile che le tariffe siano in qualche modo simili anche in quei tempi.”

Le Geminidi saranno visibili da tutte le parti del mondo, ma per l’emisfero australe si vedono meglio a mezzanotte alle 2 del mattino ora locale, quando la radiazione deve essere al massimo per essere vista. Lunsford ha affermato che la posizione del raggio sarebbe bassa sull’orizzonte e causerebbe anche la comparsa di meteore a bassa velocità.

Secondo i dati della Meteorite Camera della NASA, Cook ha affermato che la pioggia delle Geminidi è tra le migliori per produrre palle di fuoco, meteore molto più luminose di Venere, seconde solo alle Perseidi. Si dice spesso che i meteoriti Gemelli più grandi e luminosi appaiano verdi.

Il chiaro di luna ha influenzato la visione dei Gemelli negli ultimi due anni, ma dovrebbe farlo Parla di una luna nuova nel 2023, Crea condizioni di visione ideali.

“Quando vedi un meteorite che brucia nell’atmosfera terrestre, vedi qualcosa che è stato nello spazio per molto tempo”, ha detto Cook. “Da un punto di vista scientifico, studiandole, possiamo imparare qualcosa su ciò di cui sono fatte quelle comete. Per l’osservatore casuale, è un bel fuoco d’artificio (spettacolo): le piogge di meteoriti sono fuochi d’artificio in natura”.

Il prossimo e ultimo grande sciame meteorico annuale del 2022 saranno gli Ursidi, che raggiungeranno il picco la sera del 22 dicembre, Secondo EarthSky.