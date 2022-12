Carlos Correa firma con i Giants: Star free agent sbarca a San Francisco con un contratto di 13 anni da 350 milioni di dollari

Il Giganti di San Francisco Ho il miglior punto di sosta nel mercato dei free agent. Carlos Correa e i Giants hanno concordato un enorme contratto di 13 anni da 350 milioni di dollari, conferma Jim Bowden di CBS Sports HQ. La bassa stagione è stata piena di importanti acquisti all’interbase, dopo che Trea Turner è passato Veles e Xander Bogaerts a Padres. Dansby Swanson è ancora sul mercato.

Correa, che ha compiuto 28 anni a settembre, ha trascorso il 2022 con Gemelli del Minnesota Avrà l’equivalente di un contratto di un anno da 35,1 milioni di dollari con una polizza assicurativa biennale da 70,2 milioni di dollari nel caso in cui la sua prestazione fallisca o subisca un infortunio catastrofico. Niente di tutto ciò è accaduto e Correa ha rescisso il suo contratto dopo la stagione, guadagnando enormi profitti quest’inverno. Il suo nuovo accordo con i Giants è il più grande di sempre per un interbase e il più grande di sempre per un ex contratto di scelta numero 1 in assoluto. Complessivamente, l’accordo da $ 350 milioni di Correa è il quarto accordo più grande per un giocatore della MLB, dietro solo all’estensione da $ 426,5 milioni di Mike Trout con gli Angels, all’estensione da $ 365 milioni di Mookie Betts con i Dodgers e all’ultimo accordo da $ 360 milioni di Aaron Judge con gli Yankees.

a lungo Houston Astros 467 con 22 fuoricampo in 136 partite su un dito contuso (colpito da un lancio) e stint nell’elenco COVID. La sua difesa, che è stata storicamente eccezionale, ha subito un duro colpo agli occhi di varie statistiche, ma è rimasta complessivamente sopra la media. Correa ha segnato una media di 7,2 WAR per 162 partite nella sua carriera. Questa è una super produzione. Con un totale di 39,5 GUERRA nella sua campagna di 27 anni, Correa potrebbe anche essere nel percorso della Hall of Fame.

Il nostro RJ Anderson ha classificato Correa come il terzo miglior free agent disponibile per la stagione Dietro solo Aaron Judge e Jacob DeGroom. Ecco il suo scritto:

In passato, abbiamo accennato alla teoria di Bill James secondo cui è meglio per la percezione di un giocatore iniziare bene piuttosto che finire bene: in questo modo, ragionò James una volta, la loro serie di statistiche sembra migliore più a lungo. Correa può essere la prova della teoria in azione. Ha iniziato lentamente, iniziando a vagare solo una volta ad aprile e producendo uno stato di depressione che è durato fino all’estate, portando le persone a credere che stesse avendo un anno basso anche quando ha iniziato il suo dramma durante l’estate. Controlla la sua pagina di riferimento sul baseball ora che le foglie stanno cadendo e noterai che il suo OPS + era più alto nel 2022 rispetto al 2021, una stagione abbastanza buona per guadagnargli il primo posto nella nostra classifica dei free agent lo scorso inverno.

A San Francisco, Correa dovrebbe subentrare all’interbase e il potente franchise Brandon Crawford si avvicina a quella base. La mazza coreana migliorerebbe notevolmente l’attacco dei Giants, che la scorsa stagione sono arrivati ​​​​settimi nei fuoricampo e ottavi in ​​OPS.

L’accordo con Correa è un interbase iniziale molto necessario per il capo del baseball dei Giants Farhan Zaidi, che ha mancato il giudice all’inizio di questa stagione.