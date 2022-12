L’aggiornamento di nuova generazione di The Witcher 3 è rotto, quindi ecco come annullarlo

Oggi è il giorno desiderato The Witcher 3: Caccia SelvaggiaIl tanto pubblicizzato aggiornamento gratuito next-gen sta arrivando su PC e console, ma non sta andando bene per molti di noi su PC. Le persone hanno già preso CinguettioE il redditE il vapore Con le loro storie di problemi di prestazioni dall’arrivo dell’aggiornamento, le recensioni di Steam hanno affermato che ha causato di tutto, dai frame rate ridotti ai problemi HUD. Anche RPS Treehouse ha avuto un problema dall’installazione dell’aggiornamento 4.0, ottenendo frame rate molto incoerenti alle nuove impostazioni massime anche con RTX 3080 a meno che il ray tracing e altre nuove funzionalità grafiche non siano disattivate. L’editor di hardware James e il vid bud Liam ne parleranno più avanti, ma per ora, ecco come evitare che l’aggiornamento di nuova generazione rovini la tua esperienza con Witcher 3 e mantenere Roach in esecuzione senza intoppi.

The Witcher 3: Wild Hunt – Versione completa e aggiornamento 4.0 rilasciati oggi.

chiunque con Quale versione The Witcher 3 dovrebbe essere in grado di scaricare il prossimo aggiornamento 4.0 gen a partire da oggi, ma consigliamo di attenersi alla versione classica fino a quando non verrà patchata. Per fare ciò, dovrai passare al ramo classico, disponibile su Steam e GOG.

su di me gogVai su Impostazioni e seleziona Gestisci installazione. Quindi scegli Configura e seleziona Classico per ripristinarlo dall’elenco a discesa Rami beta.

su di me vapore, vai su Proprietà, quindi su Beta e seleziona lo stesso ramo Classico dall’elenco a discesa. Questo dovrebbe permetterti di riportare il gioco alla versione 1.32.

Questo può sembrare lontano dalla patch 4.0 di nuova generazione di oggi, ma 1.32 è stato l’ultimo aggiornamento per la versione PC di The Witcher 3, quindi dovrebbe essere abbastanza stabile da eseguire.

Ho iniziato con la mia copia su GOG e ho evitato l’aggiornamento e non ho avuto problemi a eseguire il gioco. Questa sembra essere l’opzione migliore per ora, poiché tentare di uscire dal gioco dopo aver installato l’aggiornamento può rendere le cose più difficili.

Con l’aggiornamento 4.0 installato per la versione PC, alcuni giocatori riscontravano frame rate estremamente bassi. Post per giocatore singolo su The Witcher subreddit Definendo il gioco “ingiocabile”, hanno detto che stavano ottenendo 100-120 fps mentre camminavano per Novograd in 4K ieri. Dopo l’aggiornamento, è sceso a 45 fps anche con i driver aggiornati. “RTX 3080 qui. Sono andato a Novigrad con RT. Probabilmente ero sotto i 30 fps indipendentemente dalla risoluzione”, ha detto un commentatore sul post. “È incredibile”.

The Witcher 3: Wild Hunt – Edizione completa è ora disponibile vaporeE il goge il negozio di giochi epicoma sì, probabilmente vale la pena aspettare fino a quando CD Projekt Red non rilascerà un’altra patch.