Le attrazioni del mondo che non puoi visitare nel 2023 e opzioni alternative per ognuna

(CNN) – Sembra già che il 2023 sarà l’anno del “viaggio per vendetta”, poiché le persone che sono state rinchiuse durante la pandemia si prendono le tanto attese vacanze da sogno per cui stavano risparmiando.

Tuttavia, mentre la maggior parte del mondo è di nuovo aperta e operativa come prima, non tutte le attrazioni sono sfuggite indenni alla pandemia. Alcuni hanno approfittato del periodo di inattività del turismo per ristrutturare o aggiornare le infrastrutture, mentre altri hanno detto addio per sempre.

Prima di fare il tuo prossimo piano di viaggio, ecco i luoghi che devi cancellare dall’elenco per il 2023 e, in alcuni casi, anche dopo. Per ogni punto, abbiamo invece incluso una destinazione di backup da esplorare.

Via del treno, Hanoi, Vietnam

Train Street, il viale più instagrammabile della capitale vietnamita, è da tempo fonte di polemiche. Old Quarter Street era famosa per i treni che percorrevano i binari a pochi centimetri dalle case e dai negozi. Il posto è diventato popolare tra i turisti che amavano il brivido dei binari industriali con le caffetterie raggiungibili a piedi.

Tuttavia, nonostante il loro aspetto obsoleto, le tracce sono ancora molto utilizzate. L’overtourism su Train Street non solo è diventato un fastidio, ma un legittimo problema di sicurezza, poiché i treni a volte dovevano cambiare binario all’ultimo minuto per evitare le persone.

Sebbene il governo di Hanoi abbia ordinato la chiusura nel 2019 di alcuni dei negozi turistici aperti su Train Street per approfittare del traffico pedonale, la zona è rimasta popolare. Infine, nell’autunno del 2022, tutte le compagnie su Train Street Le loro licenze operative sono state revocate Sono state installate barriere per tenere fuori le persone.

Piano B: Il quartiere storico di Hanoi, in gran parte costruito dai francesi durante l’era coloniale, ha molti vicoli da cartolina. Dirigiti a Nhà Thờ Lớn Hà Nội (Cattedrale di San Giuseppe) e inizia a esplorare da lì. Non ci saranno treni che passeranno, ma ci saranno molte moto.

Museo sotterraneo, Los Angeles

Nato da un’idea della coppia di artisti Noah e Caron Davis, l’Underground Museum si è guadagnato la reputazione di sostenere il lavoro degli artisti del colore.

Occupando alcune piccole vetrine nel quartiere meno conosciuto di Bernal Heights, il museo è stato anche una libreria, uno spazio curatoriale e un centro comunitario, e ha perseverato dopo la morte di Noah Davis nel 2015.

Tuttavia, l’epidemia è stata difficile nel museo sotterraneo. Nonostante famosi fan e celebrità come Beyonce, Tracee Ellis Ross e John Legend, il museo ha chiuso i battenti nel 2022.

Non è chiaro cosa sia successo esattamente o se il museo riaprirà altrove in un altro formato.

“Semplicemente non abbiamo alcuna risposta in questo momento. Pertanto, chiuderemo anche il Museo fino a nuovo avviso. Durante questo periodo, ti invitiamo a essere coinvolto nei meravigliosi spazi artistici della nostra amata Los Angeles”, Caron Davis ha scritto nel suo post. Dichiarazione sul sito web del museo.

Piano B: Anche il museo afroamericano gratuito della California nell’Exposition Park mette in risalto il lavoro di artisti neri. Gli amanti dell’arte possono ascoltare i consigli di Caron Davis presso istituzioni di Los Angeles come The Broad e LACMA.

Jurong Bird Park, Singapore

Più di 3.500 uccelli chiamano Jurong Bird Park. tang90246/Adobe Stock

Tuttavia, ci sono buone notizie per i suoi fan. Il parco non sta scomparendo, anzi, si unirà a molte altre famose attrazioni naturali e turistiche di Singapore per creare un nuovo centro di ecoturismo nelle zone settentrionali della città-stato.

La nuova esperienza si chiama Mandai Rejuvenation Project e l’apertura della voliera, che è stata ribattezzata Bird Paradise, è prevista per il 2023. Altre parti del progetto apriranno nel 2024 e nel 2025.

Piano B: È facile trascorrere del tempo all’aperto nella calda e affidabile Singapore. I giardini botanici di Singapore sono l’unico sito patrimonio mondiale dell’UNESCO nel paese, mentre chi vuole avvicinarsi agli animali può visitare il Live Turtle and Turtle Museum nel distretto di Yishun.

Museo degli scrittori di Dublino, Irlanda

Selvaggio. Becket. Yeats. Alcuni degli autori più importanti della letteratura inglese sono venuti dall’Irlanda, e il Dublin Writers Museum nella capitale celebra questo patrimonio letterario.

Come molte attrazioni turistiche in tutto il mondo, il museo ha chiuso a marzo 2020 per quella che doveva essere una chiusura temporanea.

Failte Ireland, l’autorità nazionale irlandese per il turismo che possiede e gestisce il museo, ha annunciato nell’agosto 2022 che il museo sarebbe stato chiuso definitivamente, affermando che “non soddisfa più le aspettative del visitatore del museo contemporaneo in termini di accessibilità, presentazione e interpretazione”.

Piano B: Arrivederci, Dublin Writers Museum, ciao MoLI. Il Museo della Letteratura d’Irlanda è stato aperto in pompa magna nel 2019.

Una partnership tra la National Library of Ireland e l’University College di Dublino, ospita opere della letteratura irlandese come la prima edizione di “Ulysses” di James Joyce (il titolo del museo fa l’occhiolino alla protagonista Molly Bloom) e sottolinea personaggi meno noti e autori che scrivono in lingua irlandese.

Ristorante galleggiante Jumbo Kingdom, Hong Kong

Il ristorante galleggiante non è riuscito a riaprire dopo più di due anni di chiusura a causa della pandemia.

Anni fa non era il ristorante galleggiante più grande del mondo, con il Jumbo Kingdom di Hong Kong.

Il ristorante, che è apparso in dozzine di film e programmi TV ed è stato visitato da tutti, dalla regina Elisabetta II a Chow Yun Fat, è diventato sempre meno popolare tra la gente del posto e i turisti nel corso degli anni.

READ Rishi Sunak, il prossimo primo ministro del Regno Unito, deve affrontare gravi problemi economici I costi per mantenere l’elaborata nave a tre ponti sono stati elevati e il turismo a Hong Kong è crollato tra blocchi e rigide restrizioni Covid. Dopo che diversi tentativi di vendere Jumbo a un acquirente locale a Hong Kong fallirono, la nave era diretta a un cantiere navale nel sud-est asiatico quando affondò vicino alle isole Paracel nel Mar Cinese Meridionale.

Piano B: Anche se Gumbo non c’è più, molti dei famosi punti di riferimento di Hong Kong sono ancora fiorenti. Uno , Anche se Gumbo non c’è più, molti dei famosi punti di riferimento di Hong Kong sono ancora fiorenti. Uno , picco del tram ha ottenuto un restyling nel 2022.

Se stai cercando un’esperienza galleggiante, lo Star Ferry verde e bianco porta ancora gente del posto e viaggiatori tra l’isola di Hong Kong, Kowloon e Dockling, la città. Ultima barca di scarto di legno rimasta Disponibile per uso pubblico, nuota nelle acque più volte al giorno a Victoria Harbour.

La presenza digitale del 9/11 Tribute Museum rimarrà attiva nonostante la chiusura del suo spazio fisico. Mark Lenihan / AP

Museo del tributo all’11 settembre, New York City

Prima dell’apertura del National September 11 Memorial and Museum a Ground Zero, c’era il 9/11 Tribute Museum.

Il cugino più tranquillo e introspettivo è stato aperto nel 2006 dai propri cari morti negli attacchi al World Trade Center nel 1993 e nel 2001. Il piccolo spazio nella parte bassa di Manhattan era un luogo di ritrovo per le persone colpite dalle tragedie e ospitava molti. Oggetti e oggetti donati dai sopravvissuti e dai familiari delle vittime.

Citando le perdite finanziarie durante la pandemia e il museo Addio Nell’estate del 2022 sono terminate anche le escursioni della comunità, guidate dai sopravvissuti all’11 settembre.

Piano B: Sebbene la presenza fisica del museo sia scomparsa, la maggior parte dei suoi fondi fa ora parte della collezione permanente del New York State Museum di Albany, a circa 150 miglia a nord di New York City.

TeamLab Borderless e Museo Edo-Tokyo, Tokyo

Una nuova installazione immersiva del collettivo artistico giapponese avvolge i visitatori in specchi, paesaggi sonori e più di 13.000 orchidee vive.

Quest’anno due musei giapponesi stanno attraversando una fase di transizione.

Sebbene si trovino a Tokyo, i due musei sono molto diversi: l’Edo-Tokyo Museum è un museo di storia tradizionale incentrato sulla cultura giapponese, mentre TeamLab Borderless è un’esperienza completamente digitale creata da autodefiniti “supertecnologi”. ”

Il Museo Edo-Tokyo ha annunciato che rimarrà chiuso per almeno tre anni durante i lavori di ristrutturazione. L’edificio sul lungofiume nel quartiere Ryogoku della città è stato inaugurato nel 1993 ed è noto per la sua imitazione del teatro kabuki a grandezza naturale.

I rappresentanti del museo affermano che riaprirà alla fine del 2025 o all’inizio del 2026.

Nel frattempo, TeamLab Borderless – che è stato incoronato il museo più visitato al mondo dal Guinness dei primati – sarà trasferito dalla sua sede di Odaiba in una nuova struttura nell’attesissimo progetto Toranomon-Azabudai, che dovrebbe essere completato nel 2023. No l’annuncio è stato fatto Nessuna data di riapertura ancora.

Piano B: Tokyo è il sogno di un amante dei musei, con molto da offrire, incluso il Museo di Arte Contemporanea, Tokyo. Morey Museum of Art e Museo Nazionale di Arte Occidentale. Nel Parco di Ueno, il Museo Nazionale di Tokyo stuzzicherà la tua voglia di storia.

Museo di Londra, Regno Unito

Il Museo di Storia e Cultura Popolare fa un breve trasloco di grande interesse.

Il museo, fondato nel 1912, si sposterà dalla sua attuale sede presso il London Wall al vicino Public Market, un sito precedentemente abbandonato che sarà ristrutturato e preservato.

Oltre ai nuovi scavi, la destinazione sarà rinominata Museum of London, estenderà gli orari di apertura il venerdì e il sabato e incoraggerà i clienti a visitare le piccole imprese locali nelle vicinanze.

Ancora meglio: il museo – che riaprirà nel 2026 – sarà facilmente accessibile dalla nuova stazione di Farringdon Elisabetta Lane un altro esempio dello sviluppo di Londra.

Piano B: Ci sono molti posti per esplorare la ricca storia di Londra. Guarda le opere di Shakespeare rappresentate al The Globe e vai sottoterra per esplorare Ci sono molti posti per esplorare la ricca storia di Londra. Guarda le opere di Shakespeare rappresentate al The Globe e vai sottoterra per esplorare Stanze di guerra di Churchill e scopri di più sui drammi reali del passato Torre di Londra . Anche il piazzale dei Docklands al Museum of London rimane aperto.

Queen Mary, Long Beach, California

La Queen Mary si ritirò nel sud della California nel 1967 dopo un’affascinante nave da crociera attraverso l’Atlantico.

Era praticamente una pensione, però: la Queen Mary, con il suo arredamento Art Déco, fungeva da ristorante, hotel e attrazione turistica generale dopo essersi sistemata lunga spiaggia

Ora, la nave ha un disperato bisogno di riparazioni.

La città di Long Beach, proprietaria della nave, afferma che sono necessari almeno 5 milioni di dollari di lavoro La riforma della regina Mary che ha sofferto più della semplice usura. In particolare, il peso delle scialuppe di salvataggio ha causato danni a lungo termine e verranno rimosse, si spera che un museo, una società storica o un’altra attrazione voglia esporle.

Il 12 dicembre, Long Beach ha annunciato che riprenderanno alcuni tour su sezioni limitate della nave e, soprattutto, sono gratuiti. Tuttavia, la maggior parte dei servizi a bordo, inclusi l’hotel e i ristoranti, rimangono per il momento chiusi.

Piano B: lunga spiaggia C’è molto da fare in centro al Museo di Arte Latinoamericana. Nel frattempo, il successore della nave, Queen Mary 2, rimane in servizio attivo con la Cunard Line.

Questa storia è stata originariamente pubblicata il 12 dicembre ed è stata aggiornata.