Notizie dal vivo: la spesa al consumo negli Stati Uniti si attenua a dicembre nonostante l’allentamento dell’inflazione

Hasbro ha dichiarato che taglierà 1.000 posti di lavoro e annuncerà la partenza del suo amministratore delegato, poiché i risultati preliminari del produttore di giocattoli statunitense per il quarto trimestre sono stati peggiori delle previsioni.

I tagli di posti di lavoro, che rappresentano circa il 15% della sua forza lavoro globale, sono “necessari per riportare la nostra attività a una posizione competitiva e leader del settore”, ha dichiarato giovedì pomeriggio l’amministratore delegato Chris Cox.

Come parte del piano annunciato lo scorso ottobre, Hasbro ha affermato che risparmi sui costi annuali da $ 250 milioni a $ 300 milioni entro la fine del 2025 aiuterebbero a mantenere l’azienda sulla buona strada per raggiungere il suo obiettivo.

Il produttore dei giochi da tavolo Monopoly e dei giocattoli Transformers ha dichiarato che il direttore operativo Eric Nyman se ne andrà a seguito di cambiamenti organizzativi e commerciali. La società ha dichiarato nel suo ultimo rapporto annuale di impiegare 6.640 persone in tutto il mondo.

Nei risultati preliminari pubblicati giovedì, Hasbro ha registrato un fatturato di 5,86 miliardi di dollari nel 2022, in calo del 9% rispetto a un anno fa, o del 6% su base valutaria costante. Era peggio delle previsioni di ottobre Ha tagliato le sue prospettive per l’intero annoe le aspettative degli analisti di $ 6,1 miliardi.

L’azienda ha avuto anche un periodo festivo debole, che in genere è un periodo di vendita critico per produttori e rivenditori di giocattoli. Le entrate di Hasbro per i tre mesi terminati il ​​26 dicembre sono state di 1,68 miliardi di dollari, in calo del 17% rispetto all’anno precedente e al di sotto della previsione media di Wall Street di 1,92 miliardi di dollari.

Giovedì, le azioni Hasbro sono scese di oltre il 7% nel trading after-hour a New York. Alla fine della sessione ordinaria, le sue azioni erano aumentate del 4,5% dall’inizio del 2023, ma erano diminuite di circa il 29% negli ultimi 12 mesi.