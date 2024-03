Il prossimo gioco di Larian avrà “tono, stile ed esecuzione” diversi rispetto a Baldur's Gate 3, ma non lo “sminuirà”.

Potresti aver sentito: sebbene Larian non abbia finito di aggiornare Baldur's Gate 3, il prossimo gioco dello studio non sarà Baldur's Gate 4 o qualsiasi cosa relativa a D&D.

Ma mentre il fondatore e presidente dello studio Soen Finke ha menzionato che il team stava lavorando su “qualcosa di nuovo” nel suo divertente discorso aperto alla GDC, non era del tutto chiaro cosa significasse “nuovo”. Parlando con Eurogamer durante l'evento, Finke ha spiegato maggiori dettagli. La prossima cosa sarà “nuova, nel senso che sarà diversa dalle cose che abbiamo fatto prima”.

“Sarà comunque abbastanza familiare, ma diverso”, ha detto, mentre “il tono, lo stile, il modo di farlo, è decisamente nuovo per noi – e penso che sia molto attraente. Mi piacerebbe davvero parlarne”. — perché ne sono così appassionato — ma non posso dire di più. Ma è nuovo in questo senso”.

Finke ha anche chiarito quello che sembra essere un semplice malinteso sulle dimensioni complessive del gioco, ma che può essere determinato. Durante la settimana Finke ha affermato che il prossimo gioco su cui sta lavorando lo studio lo “sminuirà”. Questo non corrisponde esattamente a ciò che intendeva.

“L'ho detto davvero in questo modo? Penso di essere stato citato erroneamente su questo argomento”, ha detto. “L'ho visto passare e ho detto: 'Devo controllare quello che ho effettivamente detto', o perché mi sentivo davvero in ritardo, o ho detto male, o…

“Quindi non è un gioco di ruolo molto grande che li farà impallidire tutti, quello che stiamo realizzando ora – voglio dire, ne abbiamo un paio, abbiamo un paio di giochi che vogliamo realizzare – e [that] Avevamo già pianificato il tutto dopo aver realizzato BG3, quindi ora siamo tornati su quella strada. Sono grandi e ambiziosi, questo è certo. Ma voglio dire, penso che in termini di portata, BG3 sia probabilmente già abbastanza buono!”

Vincke è stato anche uno dei tanti sviluppatori a rilasciare dichiarazioni fortemente formulate sulla continua lotta del settore contro i licenziamenti, con il capo di Larion che citava “l'avidità” dell'editore come motivo. Vincke ha anche chiarito questo aspetto con Eurogamer durante la nostra chat alla GDC – e ci aspettiamo di più da quella chat molto presto.