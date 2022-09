Come Kate Middleton e Meghan Markle hanno onorato la Regina al loro servizio londinese

Saluto reale.

Kate Middleton E il Meghan Markle Entrambi indossavano accessori tributo Regina Elisabetta II durante Ricevere la bara del defunto re Alla Westminster Hall, Londra, il 14 settembre.

sulla festa È stata recentemente chiamata la Principessa del Galles Indossava una spilla a forma di diamanti e perle che un tempo apparteneva a Sua Maestà. Come segnalato sul sito gioielliere di corteLa regina ha indossato il capo durante una visita a Seoul, in Corea del Sud, nel 1999, e Kate è stata fotografata mentre indossava l’accessorio in precedenti occasioni, incluso nel 2017. Cerimonia di anniversario Dalla battaglia di Passchendaele in Belgio, 2018 Festa dell’anniversario a Londra.

Quanto alla duchessa del Sussex, indossava un paio di orecchini di perle e diamanti ricevuto dalla regina precedente a Il loro primo fidanzamento reale insieme nel 2018.

Meghan e Kate erano tra i tanti membri della famiglia in servizio. i loro mariti il principe Harry E il principe William C’erano anche i figli della regina ei loro coniugi, compresi i neo-proclamati Re Carlo III e sua moglie Regina consorte CamillaE il Principessa Anna e suo marito Sir Timoteo LawrenceE il il principe Edoardo e sua moglie Sophie, contessa di Wessex E il il principe Andréj.