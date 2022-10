Questo anello di diamanti rosa da record è stato venduto per quasi $ 60 milioni

In questa foto non datata rilasciata da Sotheby’s, si vede la stella rosa di Williamson. Un diamante rosa è stato venduto all’asta per 49,9 milioni di dollari a Hong Kong venerdì 7 ottobre 2022, stabilendo un record mondiale per il prezzo più alto per carato per un diamante venduto all’asta. a lui attribuito: Sotheby’s / AP