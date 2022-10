L’account Instagram di Kanye West è limitato, torna a Twitter

CNN

Commentato da Meta venerdì, Kanye West ha pubblicato su Twitter per la prima volta in quasi due anni, una mossa celebrata da Elon Musk, che è in procinto di acquistare il social network.

West, che ha cambiato legalmente il suo nome in Ye, ha twittato la foto di un cappello con scritto l’anno 2024. Musk ha risposto lui stesso. twittareleggi “Bentornato su Twitter, amico mio!”

West ha pubblicato l’ultima volta su Twitter nel novembre 2020, subito dopo le ultime elezioni presidenziali statunitensi. Dopo il suo primo tweet di venerdì, West Post pubblicato suChe includeva una sua foto con Mark Zuckerberg, CEO di Meta Platforms, che lo accusava di averlo cacciato da Instagram.

In una dichiarazione alla CNN Business sabato, un portavoce di Meta ha affermato che i contenuti dell’account di West sono stati rimossi per aver violato le politiche aziendali e che sono state imposte restrizioni sul suo account. Non specificava cosa fosse discutibile riguardo al contenuto o quale tipo di restrizione fosse imposta.

La mossa arriva dopo che West ha condiviso un post da allora cancellato che includeva uno screenshot di una conversazione di testo con Sean “Diddy” Combs che lo criticava. L’American Jewish Committee come “antiebraico”.

West era stato precedentemente sospeso da Instagram per 24 ore a marzo per aver fatto insulti razzisti sull’ospite del “Daily Show”. Trevor Noè.

all’inizio di questa settimana, L’Occidente ha suscitato polemiche Per la sua maglietta “White Lives Matter” e diverse top model nere in magliette con la stessa frase, che la Lega anti-diffamazione ha ritenuto uno “slogan di odio” alla sua sfilata di moda di Parigi.