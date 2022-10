Evan Peters indossava pesi di piombo per rimanere nel personaggio di Jeffrey Dahmer

Ryan Murphy ed Evan Peters hanno parlato del loro lavoro su “Dahmer” su Netflix nella sessione di sabato.

Peters indossava pesi di piombo e alzascarpe per imitare Jeffrey Dahmer in preparazione per il ruolo, in formazione.

Peters ha detto di averlo fatto per imitare la fisicità di Dahmer fino a quando non è diventata “una seconda natura”.

Evan Peters ha indossato pesi di piombo sulle braccia per circa un anno in preparazione per lo show di Netflix”Dahmer – La Bestia: La storia di Jeffrey Dahmer.”

Lo showrunner Ryan Murphy, Peters e gli altri membri del cast hanno parlato della popolare serie durante la sessione di sabato, per diverso. Mentre era lì, Murphy ha pensato fino a che punto Peters, che interpreta Jeffrey Dahmer nella serie, è andato per incarnare il serial killer.

Anche Peters interpreta Jeffrey Dahmer nella serie Netflix.

Netflix





Secondo Murphy, Peters è rimasto nel personaggio di Dahmer “per mesi”, inclusi quattro mesi di preparazione e sei mesi di riprese. Peters ha fatto questo, in parte, indossando pesi di piombo intorno alle braccia e alzando le scarpe per imitare il fisico di Dahmer.

“Ha una schiena molto dritta. Non muove le braccia quando cammina, quindi ho messo dei pesi sulle braccia per vedere come ti senti”, ha detto Peters, 35 anni, secondo lo sbocco. “Indossavo le mie scarpe personali con gli ascensori, i suoi jeans, i suoi occhiali, avevo sempre una sigaretta in mano”.

Variety ha riferito che Peters ha detto di aver lavorato con un coach dell’accento per comprendere i comportamenti e il modo di parlare di Dahmer come se fosse una “seconda natura”.

“Volevo che tutte queste cose, queste cose esterne, fossero una seconda natura quando stavamo girando, quindi ho guardato molti filmati e ho anche lavorato con un coach dell’accento per abbassare la voce”, ha continuato Peters, secondo lo sbocco. “Il modo in cui parlava, era molto speciale e aveva un accento. Così ho anche creato questo sintetizzatore audio di 45 minuti, che è stato molto utile”.

Evan Peters ha lavorato con un coach dell’accento per imitare la voce di Dahmer.

Arturo Holmes/Getty Images





Peters ha anche detto di aver ascoltato il sintetizzatore ogni giorno per entrare nella mentalità di Dahmer.

“È stata una ricerca approfondita, cercando di trovare momenti speciali, momenti in cui non sembra timido, così puoi dare un’occhiata a come si è comportato prima di queste interviste e della sua prigionia”, ha continuato Peters.

“Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story” è una miniserie di 10 episodi che è stata presentata in anteprima su Netflix a settembre. La serie racconta gli omicidi di Dahmer dal punto di vista delle vittime e analizza come le forze dell’ordine inizialmente non sono riuscite a indagare su Dahmer dopo che i vicini hanno segnalato attività sospette.

Il cast comprende Peters, Molly Ringwald, Nessie Nash e Richard Jenkins.

Ryan Murphy ha affrontato la controversia che circonda la serie di Jeffrey Dahmer.

Kevin Winter/Getty Images





Durante un’apparizione a un panel separato giovedì, Murphy ha affrontato la controversia sullo spettacolo sollevata dalle famiglie delle vittime. Dissero alcune famiglie Murphy non li ha contattati prima della messa in onda dello spettacoloE il Cosa che in seguito ha negato.

Altri membri della famiglia hanno accusato Murphy Sfruttare il loro trauma e scioccarli nuovamente con il contenuto.

In risposta, Murphy ha detto che sarebbe stato “felice di pagare” per un memoriale in onore delle vittime a Milwaukee, nel Wisconsin, dove sono avvenuti gli omicidi. Un avvocato che in precedenza rappresentava otto famiglie delle vittime di Murphy ha chiamato, Dice che dovrebbe invece condividere i profitti della sua serie Netflix con le famiglie.