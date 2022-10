Elon Musk risponde all’orribile insulto razzista di LeBron James su Twitter

Elon Musk, Il nuovo “Chief Twit” del gigante dei social media Twitter ha risposto alle preoccupazioni di LeBron James su un improvviso aumento segnalato degli insulti razzisti pubblicati sulla piattaforma dei social media.

Musk che di recente arrivato su Twitter Con un accordo da 44 miliardi di dollari, James ha risposto domenica ritwittando la risposta del capo della sicurezza e dell’integrità dell’azienda, Yoel Roth, in merito all’aumento segnalato di insulti e termini degradanti pubblicati sul sito.

Roth ha scritto che l’aumento nelle ultime 48 ore è venuto da “pochi” account che hanno pubblicato “un sacco di tweet”.

“Più di 50.000 tweet che usavano ripetutamente determinate calunnie provenivano da soli 300 account”, ha scritto Roth su Twitter.

“Quasi tutti questi resoconti non sono veritieri”, ha continuato Roth. “Abbiamo preso provvedimenti per vietare agli utenti di partecipare a questa campagna di phishing e continueremo a lavorare per affrontare questo problema nei prossimi giorni per rendere Twitter sicuro e accogliente per tutti”.

Il Stella dell’NBA Sabato aveva twittato la sua preoccupazione per i rapporti, scrivendo che sperava che Musk e Twitter prendessero sul serio la questione.

Venerdì, Musk ha ribadito che le politiche di Twitter devono ancora cambiare da quando ha preso le redini, scrivendo: “Per essere molto chiari, non abbiamo ancora apportato alcuna modifica alle politiche di modifica dei contenuti di Twitter”.

Il Istituto di ricerca sulle infezioni di rete Dice: “Le prove suggeriscono che i cattivi attori stanno cercando di testare i limiti di Twitter. Molti post su 4chan incoraggiano gli utenti ad amplificare gli insulti offensivi”.