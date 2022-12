Il Dow Jones sale, ma Tesla e Moderna vendono lead growth; 5 stock vicino ai punti di acquisto

I futures Dow sono stati poco cambiati dopo ore, insieme ai futures S&P 500 e ai futures Nasdaq.







Il rally del mercato azionario ha mostrato un’azione mista martedì, con il Dow Jones in aumento e il Nasdaq e l’S&P 500 in calo da qualche parte nel mezzo.

Tesla (TSLA), Moderna (mRNA), nvidia (NVDA) E il Energia in fase (ENPH) sono stati i notevoli perdenti, con una mela (AAPL) stabilendo un nuovo minimo di mercato ribassista.

Tra i lati positivi, il gigante Dow Jones Larva (Gatto), monastero (DE), ATI (ATI), Freeport McMoRan (FCX) E il Schlumberger (slb) sono giocattoli industriali, minerari, minerari ed energetici all’interno o nelle vicinanze Acquista punti. I prezzi delle materie prime sono aumentati fortemente martedì, aiutati dal continuo respingimento della Cina sulle restrizioni Covid.

Futures Dow Jones oggi

I contratti future Dow sono stati fissati rispetto al fair value. I futures S&P 500 sono saliti, mentre i futures Nasdaq 100 sono scesi, con le azioni TSLA che hanno esteso le perdite durante la notte.

Ricordati di lavorare durante la notte Contratti future Dow Jones e altrove che non si traducono necessariamente in trading effettivo nella successiva sessione regolare Mercato azionario Condividere.

Aumento del mercato azionario

Il rally del mercato azionario ha visto una sessione mista, poiché i titoli industriali e dei metalli hanno retto o registrato un rally mentre faticavano a crescere.

Martedì il Dow Jones Industrial Average è salito dello 0,1%. Commercio di borsa. L’S&P 500 è sceso dello 0,4% e il titolo Tesla è stato il peggior performer della giornata, seguito da Moderna e Nvidia. Il Nasdaq Composite è sceso dell’1,4%. Il Russell 2000 a piccola capitalizzazione ha perso lo 0,7%.

Le azioni Apple sono scese dell’1,4% a 130,03 punti. Nel corso della giornata, l’indice AAPL ha raggiunto quota 128,76, superando il minimo del mercato ribassista.

Le azioni Tesla sono scese dell’11,4% a 109,01, la peggiore perdita di un giorno in 11 mesi, a causa della chiusura di una fabbrica a Shanghai, Dati di vendita deboli in Cina e altre notizie. Le azioni TSLA sono ora in calo del 44% questo mese, fino al livello più basso da agosto 2020. Il volume è stato molto alto per tutto il mese, indicando vendite istituzionali. Le azioni TSLA sono leggermente diminuite nel commercio esteso.

Il titolo Nvidia è sceso del 7,1% a 141,21, superando la soglia dei 50 giorni. Il titolo NVDA è sceso del 19% rispetto al massimo del 13 dicembre di 187,90.

L’MRNA è sceso del 9,5% a 180,17, scendendo sotto 188,75 tazza con manico Acquisto di punti, secondo Analisi MarketSmith. Moderna è uscita da quella base il 13 dicembre sui dati rialzisti del Cancer Vaccine Test, salendo del 20% quel giorno e raggiungendo 217,25 nella sessione successiva. Ma le azioni MRNA sono andate fuori con un guadagno del 15% e oltre.

Il titolo ENPH è sceso del 6,6% a 274,54, ed è ora ben al di sotto della linea dei 50 giorni dopo aver superato quel livello venerdì.

I prezzi del greggio statunitense sono scesi di 3 centesimi a 79,53 dollari al barile, dopo aver superato gli 80 dollari martedì mattina.

Il rendimento del Treasury a 10 anni è balzato di 11 punti base al 3,86%, dopo essere salito di 27 punti base la scorsa settimana.

Fondi negoziati in borsa

tra i I migliori fondi comuniL’ETF Innovatore IBD 50 (cinquanta(in calo dello 0,5%, mentre l’ETF Innovator IBD Breakout Opportunities)in forma) è salito dello 0,7%. iShares Expanded Technology and Software ETF (IGV) è diminuito dello 0,6%. VanEck Vettori Semiconductor Corporation (SMH) è diminuito dell’1,8%. Il titolo NVDA è una delle partecipazioni più importanti di SMH.

ETF SPDR S&P Metalli e miniere (XME) dello 0,8%. Le azioni FCX e ATI sono componenti di XME. SPDR selezione del settore ETF (XLI) è aumentato dello 0,3%, con le azioni Caterpillar e DE nelle prime 10 posizioni.

ETF USA Global Jets (Aerei) è sceso dell’1,3%. Costruttori edili SPDR S&P (XHB) è diminuito dello 0,3%. Energy Defined Fund SPDR ETF (xle) è avanzato dell’1,1% e le azioni SLB sono state una componente importante. Fondo di selezione finanziaria SPDR (XLF) era appena sotto il punto di pareggio. Fondo di selezione del settore sanitario SPDR (XLV) concessione dello 0,3%.

Riflettendo titoli con storie più speculative, l’ARK Innovation ETF (arca) del 4,15%, segnando il livello più basso degli ultimi cinque anni. ARK Genomica (ARKG) è salito del 3,8%, chiudendo al livello più basso del mercato ribassista del mese di giugno. Le azioni Tesla rimangono una partecipazione importante tramite l’ETF di Ark Invest.

Azioni da tenere d’occhio

Le azioni Caterpillar sono aumentate dell’1,4% a 243,14, chiudendo a 239,95 punti Acquista da un Fondo piatto accanto alla profondità base della tazza. I breakout hanno faticato nell’ultimo anno, ma la regola del 6% profondo riduce in qualche modo il rischio. il linea di forza relativa È al suo meglio in quasi 10 anni.

Deere è sceso dello 0,2% a 436,15, ed è ancora vicino alla linea dei 21 giorni, con la linea delle 10 settimane in recupero. Le azioni DE sono state scambiate saldamente dopo una forte corsa. Sta per avere una base piatta poco profonda alla fine della settimana con un punto di acquisto di 448,50. Una mossa al di sopra del massimo di 444,51 dicembre 21 fornirebbe un ingresso anticipato nel titolo Deere. La linea RS per le azioni DE è a un livello record.

Il titolo ATI è balzato del 3,8% a 31,45, rimbalzando sulla linea delle 10 settimane e raggiungendo un ingresso sulla linea di tendenza. Il punto di acquisto ufficiale è 31,84 dal manico. La linea RS per ATI è al massimo da tre anni.

Il titolo Freeport-McMoRan è salito di poco più del 2% a 38,88, rimbalzando dalle linee di 21 giorni e 10 settimane. Ciò fornisce un ingresso anticipato da una base di manico a tazza lunga e profonda con un punto di acquisto di 41,26. Il titolo FCX non si è ancora esteso dalla linea dei 50 giorni, che ha appena superato i 200 giorni

Il titolo Schlumberger è salito dell’1%, a 53,50, che è lungo 56,14 punti da una base corta. Il titolo SLB ha rotto l’ingresso della linea di tendenza ed è ancora vicino alle linee di 21 e 50 giorni.

Analisi del rally del mercato

Il rally del mercato azionario ha mostrato movimenti contrastanti e divisi nella sessione di martedì.

Il Dow Jones ha trovato ancora una volta supporto sulla linea dei 50 giorni, ma ha incontrato resistenza sulla linea dei 21 giorni.

L’S&P 500 ha perso più terreno rispetto alla linea rialzista dei 50 giorni.

Invesco S&P 500 Equal Weight Fund (RSP) è aumentato parzialmente, superando brevemente la linea dei 50 giorni, riducendo al contempo l’impatto di Tesla, Nvidia, Moderna ed Enphase.

Il Nasdaq è scivolato martedì, avvicinandosi ai livelli più bassi durante la giornata di giovedì. Il composto ha flirtato con una chiusura ribassista del mercato ribassista.

Oltre alle azioni industriali, metallurgiche, minerarie ed energetiche come le azioni Caterpillar, Schlumberger e FCX, diverse azioni mediche stanno andando bene. Anche i titoli immobiliari, dai costruttori ai materiali ai rivenditori, stanno mostrando forza, insieme ad alcuni rivenditori. Internet in Cina è in forte espansione mentre l’economia si apre.

Ma i titoli della crescita e della tecnologia sembrano complessivamente negativi.

La tendenza al rialzo è sotto pressione, che è anche un rally misto nel mercato in mezzo a un’enorme incertezza macro, è instabile e rischiosa. E questo prima del rischio azionario individuale.

I nomi dell’economia reale probabilmente porteranno la tecnologia a un rally del mercato azionario nel 2023, soprattutto se la Federal Reserve si ritirerà e i venti contrari dell’economia. Oppure, i titoli tecnologici e di crescita potrebbero trascinare l’ampio mercato verso minimi sempre più bassi. Oppure i principali indici potrebbero deviare in direzione laterale con un ampio giro d’affari nel settore da allungare.

Cosa stai facendo ora

Il rally del mercato azionario è ancora in sospeso. Parti del mercato stanno andando bene, con la tendenza al rialzo che mostra divergenze crescenti.

Un investitore intelligente potrebbe provare ad acquistare, ad esempio, azioni CAT, ATI o Schlumberger. Ma l’esposizione dovrebbe essere leggera e qualsiasi nuova posa dovrebbe essere piccola. Gli investitori possono anche giocare a settori o argomenti tramite ETF come XME, XLE, OIH o XLI.

Non c’è niente di sbagliato nel non assumere nuove posizioni o addirittura essere interamente in contanti.

Leggi La grande immagine Ogni giorno per stare al passo con l’andamento del mercato, delle azioni e dei settori di punta.

