È morto all'età di 74 anni il cantante dei Raspberry

È morto il cantautore Eric Carmen, leader del potente gruppo pop The Raspberries, che raggiunse il successo con canzoni come “All By Myself” e “Hungry Eyes”.

Aveva 74 anni. La notizia è stata annunciata lunedì Sul suo sito web Con una lettera di sua moglie, Amy Carmen.

“È con grande tristezza che condividiamo la devastante notizia della scomparsa di Eric Carmen. Il gentile, amorevole e talentuoso Eric è morto nel sonno durante il fine settimana”, si legge nella nota. “Gli ha dato una grande gioia sapere che la sua musica nel corso dei decenni ha toccato così tante persone e sarà la sua eredità duratura”.

“Per favore, rispettate la privacy della famiglia mentre piangiamo la nostra tremenda perdita”, conclude.

La causa della morte non è stata menzionata.

USA TODAY ha contattato Capitol Records, l'etichetta che in passato ospitava la Raspberry, per un commento.

Formati nel 1970, i Raspberries produssero quattro album per la Capitol Records ed erano conosciuti per i loro abiti abbinati in un momento in cui la maggior parte delle band li aveva abbandonati.

“Quasi tutte le band avevano capelli e barbe lunghi fino alla vita e jeans strappati e sembravano un gruppo di hippy, e volevo allontanarmi da tutto ciò il più possibile”, Carmen L’osservatore ha detto nel 2017.

Il secondo album dei Raspberries, “Fresh”, pubblicato nel 1972, sarebbe stato il loro più alto successo nelle classifiche, raggiungendo il numero 36 e con due successi nella Top 40, “I Wanna Be With You” e “Let's Pretend”.

I Raspberries terminarono il loro debutto nel 1975, dopo due anni di divergenze creative che portarono alla partenza del batterista Jim Bonfanti e del bassista Dave Smalley.

“All By Myself” di Eric Carmen e “Go All the Way” di Raspberry hanno un potere duraturo

Come artista solista, Carmen è stata all'origine dei brani popolari degli anni '70 e '80 che hanno avuto un potere duraturo fino agli anni '20.

Dopo che Carmen pubblicò “All By Myself” nel suo album di debutto omonimo nel 1975, la canzone divenne un successo alla radio, raggiungendo il numero due della Billboard Hot 100. La canzone apparve in film come Nicole del 1995. I film di Kidman “To Die For”, “Clueless”, “Almost Famous” e “Il diario di Bridget Jones”.

Nel 1996, Celine Dion cantò “All By Myself”, che divenne una delle canzoni più iconiche della leggendaria cantante canadese.

Carmen ha anche co-scritto la canzone “Almost Paradise” che è inclusa nella colonna sonora della canzone nominata ai Grammy “Footloose”. “Dirty Dancing” ha aiutato un'altra delle canzoni di Carmen, “Hungry Eyes”, a diventare un successo alla fine degli anni '80. Ha trascorso 25 settimane nella classifica Billboard Hot 100, raggiungendo il numero quattro. Anche il seguito di Carmen, “Make Me Lose Control”, entrò nelle classifiche nel 1988.

Sebbene i Raspberries si siano formati a Cleveland, Ohio, nel 1970, la musica della band è ancora amata e ha ricevuto impulso dalla hit del 1998 “Go All the Way”, inclusa nella colonna sonora di “Guardians of the Galaxy” nel 2014.

Carmen e la Raspberry Band si sono riunite per due spettacoli alla fine del 2004 alla House of Blues di Cleveland, portando a date in tutto il paese l'anno successivo e all'album “Live on Sunset Strip”, che includeva le note di copertina di nientemeno che un fan come Bruce. Springsteen, che elogiò i Mulberries come “i grandi e sottovalutati maestri della musica pop”.

“È più soddisfacente che mai salire sul palco e suonare con questi ragazzi”, ha detto Carmen a The Plain Dealer nel 2007. “È anche bello che dopo quasi 30 anni, sembra che finalmente godiamo del rispetto dei media e delle persone che Forse la prima volta non l'hanno capito del tutto.

